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31/07/2020 18:46

【立會選戰】國務院支持押後立法會選舉，真空期由人大常委會決定

　　《經濟通通訊社３１日專訊》行政長官林鄭月娥於記者會表示，特區政府已向中央人民政府
呈交報告，國務院回覆表示支持押後立法會選舉一年的決定，立法會真空期的問題由人大常委會
決定。
　　至於被問及有幾位現任立法會議員的提名資格被定為提名無效，若決定以現屆立法會延續一
年填補真空期，該幾位議員有沒有成為議員的資格，林鄭月娥表示，現時還未有實質性的決定，
需等待人大常委會決定，但她強調香港是一個著重法治的地方，若取消他們的議員資格都需要有
法律支持。
　　律政司司長鄭若驊則補充指，選管會決定參選人是否符合參選資格，主要是基於該名人士遞
交參選表格時，對擁護《基本法》及是否效忠特區政府的取態。
　　政制及內地事務局局長曾國衞表示，隨著緊急法條例生效，今年的立法會選舉將會告終，但
候選人仍要向選舉主任備妥文本，讓公眾查閱，而且《選舉（舞弊及非法行為）條例》仍然有效
，仍要交申報書，申報清楚選舉捐贈，此舉可讓政府向候選人支付回款項，以及妥善審查候選人
使用清楚，候選人也要將任何未用的捐贈，交給公共慈善機構。
　　曾國衞又指，如相關參選人被選舉主任如決定提名無效及拒絕接納，政府不會為相關參選人
安排付款，稍後會有詳細指引，而無論提名有效與否，已交的選舉按金都會予以退回。（ｃｗ）

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