恒生中期純利減３３％至９１﹒４３億元，第二次中期息０﹒８元

《經濟通通訊社３日專訊》恆生銀行（０００１１）公布截至今年６月底止中期業績，純利

減少３３％至９１﹒４３億元，每股基本盈利減少３４％至４﹒６４元。第二次中期股息為每股

０﹒８元，２０２０年上半年每股派息合共為１﹒９元，較去年同期２﹒８元減少０﹒９元或

３２﹒１４％。

期內，營業溢利減少２８％至１１１﹒３４億元，而扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值

提撥前之營業收入淨額減少１４％至１９１﹒８７億元。（ｊｏ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

