《經濟通通訊社３日專訊》恆生銀行（０００１１）公布截至今年６月底止中期業績，純利
減少３３％至９１﹒４３億元，每股基本盈利減少３４％至４﹒６４元。第二次中期股息為每股
０﹒８元，２０２０年上半年每股派息合共為１﹒９元，較去年同期２﹒８元減少０﹒９元或
３２﹒１４％。
期內，營業溢利減少２８％至１１１﹒３４億元，而扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值
提撥前之營業收入淨額減少１４％至１９１﹒８７億元。（ｊｏ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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03/08/2020 12:09
恒生中期純利減３３％至９１﹒４３億元，第二次中期息０﹒８元
《經濟通通訊社３日專訊》恆生銀行（０００１１）公布截至今年６月底止中期業績，純利
減少３３％至９１﹒４３億元，每股基本盈利減少３４％至４﹒６４元。第二次中期股息為每股
０﹒８元，２０２０年上半年每股派息合共為１﹒９元，較去年同期２﹒８元減少０﹒９元或
３２﹒１４％。
期內，營業溢利減少２８％至１１１﹒３４億元，而扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值
提撥前之營業收入淨額減少１４％至１９１﹒８７億元。（ｊｏ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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