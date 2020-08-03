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即市新聞

03/08/2020 13:16

《匯市一周－徐惠芳》美元反彈整固，日圓歐元回軟

　　《匯市一周》本周重要事項及數據包括：周一（３日）美國７月ＩＳＭ就業指數、美國７月
ＩＳＭ製造業指數；周二（４日）澳洲央行公布利率會議、加拿大７月Ｍａｒｋｉｔ製造業採購
經理人指數；周三（５日）新西蘭第二季度失業率、美國７月ＩＳＭ非製造業指數；周四
（６日）英倫銀行利率會議、行長貝利召開新聞發布會；周五（７日）澳洲央行公布貨幣政策會
議記錄、美國及加拿大分別公布７月失業率及７月非農就業人數變化。
　
　　日本央行對匯率水平拒絕評論，令投資者進一步相信，日本央行近期不會因為日圓匯率走高
，而採取干預措施。市場一度擔憂美國大選的不確定性，以及財政政策的潛在變動，令避險資金
從美元資產流出，轉至日圓市場。美元兌日圓一度跌至１０４邊緣，其後回升百點至１０５以上
，日本央行計劃，在８月保持目前的債券購買速度，且保持規模不變。
　
　　日本上周五（３１日）公布多項數據，６月營建訂單年率為－１３﹒４％，前值
－６﹒１％；７月家庭消費者信心指數為２９﹒５，前值２８﹒４；６月新屋開工年率為
－１２﹒８％，前值－１２﹒３％。美元兌日圓反彈，升至１０５﹒８５的１０天線阻力，趨勢
整固往上，上方阻力１０６﹒５０、１０７﹒１５。
　
　　歐元區第二季度季調後，ＧＤＰ年率初值不及預期，美國６月消費者支出連續第二個月上升
，美、歐經濟並沒有如市場預期的參差。美匯指數探底回升６０點至９３上方，美國６月ＰＣＥ
物價指數略低於預期，但美國６月消費者支出連續第二個月上升，美國經濟仍在復甦進程中，但
就業仍存在較大風險。
　
　　歐元區公布多項數據，７月消費者信心指數終值為－１５，前值－１５；７月經濟景氣指數
為８２﹒３，預估為８１﹒０；７月服務業景氣指數為－２６﹒１，預估為－２４﹒５；６月失
業率為７﹒８％，預估為７﹒７％；７月工業景氣指數為－１６﹒２，預估為－１７﹒０。
　
　　美、歐經濟前景不一是市場焦點，作為歐洲最大的經濟體，德國在疫症大流行期間受到巨大
打擊，由於出口和商業投資大幅下滑，今年第二季，德國經濟按季收縮了１０﹒１％。市場料，
全球經濟復甦將是一個漫長的過程，美國經濟在第二季創至少１９４０年代以來最嚴重的衰退，
突顯出新冠肺炎疫情對全美企業的衝擊，數百萬美國人失業。歐元現時回軟至１﹒１７７０水平
上落，收市仍在１０天線１﹒１７００水平以上的話，趨勢仍往上，下方支持１﹒１６６０、１
﹒１５６０。《國泰君安外匯有限公司分析員　徐惠芳》
　
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