【螞蟻上市】據報螞蟻集團Ａ＋Ｈ上市籌三百億美元，最快９月招股

《經濟通通訊社４日專訊》阿里巴巴（０９９８８）旗下螞蟻集團上月公布啟動Ａ＋Ｈ上市
計劃，內地《財新》引述消息人士指出，螞蟻集團料籌集合共３００億美元（折２３２５億港元
），有望超越沙特亞美（Ｓａｕｄｉ Ａｒａｍｃｏ）成為史上集資規模最大的新股。據報，在
螞蟻集團港公開發售有機會在今年９月或１０月進行。
據報，若按照２０００億美元估值計算，螞蟻集團預計發行１５％的股份，當中１０％將於
上海科創板發行，其餘５％將在香港進行全球發售。（ｅｃ）
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