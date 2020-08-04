【再創高峰？】螞蟻上市阿里重上２５０元，染藍大熱美團又再破頂

《經濟通通訊社記者余嘉欣４日報道》隨著美國科技股近日重拾升勢，隔晚納指再創新高，

本地科網股能否在八月乘「染藍」熱潮再創高峰令人期待。其中「染藍」大熱之一的美團點評（

０３６９０）今日再度爆升兼破頂。而阿里巴巴（０９９８８）旗下螞蟻集團Ａ＋Ｈ上市，市傳

集資額高達三百億美元，而且消息指最快下月招股，刺激阿里半日飆逾３％，重上２５０元。



＊螞蟻蟬聯全球最大獨角獸，或下月招股＊



上月始宣布啟動Ａ＋Ｈ上市計劃的螞蟻集團，因其市值龐大加上業務屬現時炙手可熱的金融

科技，一直成為市場關注焦點。內地《財新》引述消息人士指，螞蟻集團料籌集合共３００億美

元（折合２３２５億港元），有望超越沙特亞美成為史上集資規模最大的新股。若以２０００億

美元估值計算，螞蟻預計發行１５％的股份，當中１０％將於上海科創板發行，其餘５％將在香

港進行全球發售。在港公開發售有機會在今年９月或１０月進行。

根據《蘇州高新區．２０２０胡潤全球獨角獸榜》資料顯示，螞蟻集團以１萬億元人民幣的

估值蟬聯全球最大獨角獸，緊隨其後的是近日捲入中美角力風波的字節跳動，以５６００億元人

民幣的估值繼續排第二。

阿里巴巴持有螞蟻集團３３％股權，上月初傳出螞蟻上市消息時，阿里股價當日急漲一成兼

創上市新高（２６３﹒８元），之後股價雖然隨科技板塊回落，但近日反覆靠穩，企穩廿天線（

約２４５元）。阿里半日升３﹒３４％，報２５３﹒８元，與上月高位亦只相差不足４％。



＊科指跑贏恆指，靠阿里巴巴、美團帶動＊



恆指公司將於８月１４日宣布今年第２季恆生指數系列檢討結果，相關成分股變動將於９月

７日生效。上月恆指公司已重申，阿里巴巴、美團點評及小米（０１８１０）三間同權不同權或

第二上市公司因市值龐大，即使可能未滿足上市時間要求，亦可納入成份股選股範圍，相信獲納

入機會相當高。美團點評半日飆６﹒２８％，報２１３﹒２元，盤中見２１４﹒６元，再創上市

新高。

惟需留意，騰訊（００７００）因為在過去一個季度表現大幅跑贏大市，導致權重也同步升

至目前約１２％的水平，季檢後將回撥至１０％的上限水平，所以在９月指數變動生效前獲或現

技術性沽盤。

縱觀恆生科技指數走勢，自指數於上周一（２７日）面世後，至今保持升勢，今日亦再創面

世以來新高，半日收報７３７１點，升７９點或１﹒０９％。指數半日大部分時間均跑贏恆指，

主要由權重股阿里巴巴及美團帶動，另一權重股騰訊半日只升０﹒９３％，報５４４元，表現與

大市相若。

不過騰訊系的科指成分股恆騰（００１３６）半日表現標青，一度觸發市場波動調節機制而

進入５分鐘冷靜期，半日仍抽升１５﹒５５％，報０﹒２７５元，為最佳表現科指股。而中芯國

際（００９８１）及華虹半導體（０１３４７）則分別回吐３﹒５１％及２﹒８２％，為兩隻表

現最差科技股。



＊高位調整幅度不大，科技股再創新高成疑＊



科網股再展升浪，惟獲利回吐的跡象會否重現？上月底美國內部交易數據供應商數據顯示，

約１０００名企業高層及高級管理人員出售手上的公司股票，沽貨與買貨比率達到５比１。而在

今年初新冠疫情開始在美國以外地區出現時，企業內部人士已紛紛沽貨，之後美股亦在２月升抵

歷史高位後急跌。而上月中下旬，本港科技股雖從高位滑落，惟調整幅度不多，騰訊、美團及阿

里巴巴自七月高位分別回落９％、１５％及１２％即重展升勢，投資者高追宜關注以上風險。

