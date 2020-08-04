《再戰明天》美國公布７月服務業ＰＭＩ和ＩＳＭ非製造業綜合指數

《經濟通通訊社４日專訊》明日（５日），前美國聯儲局主席耶倫出席研討會，美國公布７

月服務業採購經理人指數。



＊前美國聯儲局主席耶倫出席研討會＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間晚８：００ｐｍ，日本央行總裁黑田東彥與前美國聯儲局

主席耶倫在題為「新冠疫情時期的中央銀行」的研討會上發表講話。



＊美國公布７月服務業採購經理人指數＊



在數據方面，明早６：４５ａｍ，新西蘭公布第二季失業率，料由４．２％升上５．６％。

９：４５ａｍ，中國公布７月財新服務業採購經理人指數，料由５８．４降至５８。

５：００ｐｍ，歐元區公布６月零售銷售，年率跌幅料由５．１％收窄至０．２％。

明晚８：１５ｐｍ，美國公布７月ＡＤＰ就業人口增長料由２３６．９萬跌至１２０萬。

８：３０ｐｍ，美國公布６月貿易收支料貿赤由５４６億美元收窄至５０２億美元。

９：４５ｐｍ，美國７月服務業採購經理人指數（ＰＭＩ），料由４７．９升上４９．６。

１０：００ｐｍ，美國７月ＩＳＭ非製造業綜合指數，料由５７．１下滑至５５。



＊大酒店和香港電訊派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：電能實業（００００６）、大酒店（０００４５）、長江

基建集團（０１０３８）、ＴＯＭ集團（０２３８３）、大成食品（０３９９９）和香港電訊－

ＳＳ（０６８２３）等。（ｈｏ）

