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04/08/2020 18:57

《再戰明天》美國公布７月服務業ＰＭＩ和ＩＳＭ非製造業綜合指數

　　《經濟通通訊社４日專訊》明日（５日），前美國聯儲局主席耶倫出席研討會，美國公布７
月服務業採購經理人指數。

＊前美國聯儲局主席耶倫出席研討會＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間晚８：００ｐｍ，日本央行總裁黑田東彥與前美國聯儲局
主席耶倫在題為「新冠疫情時期的中央銀行」的研討會上發表講話。

＊美國公布７月服務業採購經理人指數＊

　　在數據方面，明早６：４５ａｍ，新西蘭公布第二季失業率，料由４．２％升上５．６％。
９：４５ａｍ，中國公布７月財新服務業採購經理人指數，料由５８．４降至５８。
　　５：００ｐｍ，歐元區公布６月零售銷售，年率跌幅料由５．１％收窄至０．２％。
　　明晚８：１５ｐｍ，美國公布７月ＡＤＰ就業人口增長料由２３６．９萬跌至１２０萬。
８：３０ｐｍ，美國公布６月貿易收支料貿赤由５４６億美元收窄至５０２億美元。
９：４５ｐｍ，美國７月服務業採購經理人指數（ＰＭＩ），料由４７．９升上４９．６。
１０：００ｐｍ，美國７月ＩＳＭ非製造業綜合指數，料由５７．１下滑至５５。

＊大酒店和香港電訊派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：電能實業（００００６）、大酒店（０００４５）、長江
基建集團（０１０３８）、ＴＯＭ集團（０２３８３）、大成食品（０３９９９）和香港電訊－
ＳＳ（０６８２３）等。（ｈｏ）

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