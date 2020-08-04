《日入而息》螞蟻集團最快９月招股，港燈多賺１４％，確診人數降

《今天重點》﹡港燈（０２６３８）上半年多賺１４﹒４％，派中期息１５﹒９４仙；港燈

今年淨電費上調５﹒２％，未來將加快資本項目建造步伐

﹡據報螞蟻集團Ａ＋Ｈ上市籌三百億美元，最快９月招股

﹡本港新增８０宗確診個案，連續兩天降至雙位數字

﹡內地方艙醫院支援隊：已開始設計「香港方艙」；傳政府研郵輪碼頭建臨時

醫院，亞博建院或十多天完成

﹡張曉明與唐英年會晤，聽取立法會「真空期」意見



《即日市況》﹡傳確診人數下降，舊經濟股反彈，港股升４８８點收２４９４６



《深滬股市》﹡滬綜指疲升０﹒１１％，金融股爆發力保三連升



《美元匯價》﹡美元兌日元重上並企穩１０７並不容易；歐元最新報１﹒１７６８╱７１，

日圓最新報１０６﹒１１╱１５



《公司業績》﹡利福國際（０１２１２）中期轉盈為虧，蝕２﹒２７億元，不派息

﹡理文化工（００７４６）中期純利按年跌６１％，中期息７﹒５仙

﹡理文造紙（０２３１４）中期少賺２０﹒５％至１３﹒４億元，派中期息

１２仙

﹡港燈（０２６３８）上半年多賺１４﹒４％，派中期息１５﹒９４仙

﹡信義香港（０８３２８）中期溢利跌４０﹒２％，不派中期息

﹡交大慧谷（０８２０５）中期虧損擴大至約１２４４萬元，不派中期息

﹡運興泰（０８３６２）中期虧損擴大至約４８５萬元，不派中期息

﹡昂納科技（００８７７）上半年少賺４８﹒５％，不派中期息

﹡福萊特玻璃（０６８６５）中期多賺７６％至４﹒６１億人幣，派中期息

６﹒５分

﹡盈大地產（００４３２）上半年應佔虧損擴大至２﹒５３億元，不派中期息



《公司資訊》﹡匯控（００００５）擬未來四年在中國聘用二千至三千名財富規劃師

﹡中金（０３９０８）擬發５億美元票據

﹡北控醫療（０２３８９）附屬擬認購１４９萬美元房地產基金

﹡新地（０００１６）黃植榮６２５０萬購紅山半島洋房

﹡旭日企業（００３９３）向執董提供金融投資諮詢服務涉６００萬元

﹡信義玻璃（００８６８）對下半年浮法玻璃供求前景有信心

﹡美的置業（０３９９０）訂立１０﹒５億港元及６０００萬美元貸款融資協

議

﹡香港電訊（０６８２３）夥ＵｉＰａｔｈ協助香港企業數碼轉型及業務自動

化

﹡港燈（０２６３８）今年淨電費上調５﹒２％，未來將加快資本項目建造步

伐

﹡嘉年華國際（００９９６）作價二千萬出售四艘船舶

﹡贛鋒鋰業（０１７７２）獲批發行約２１億元人民幣Ａ股可轉債

﹡融信中國（０３３０１）７月合約銷售額按年跌５﹒７７％

﹡王海民辭任東方海外國際（００３１６）行政總裁，黃小文接任

﹡中生製藥（０１１７７）治療乙型肝炎藥品補充申請獲批

﹡太古地產（０１９７２）與華僑銀行簽署１０億元綠色貸款

﹡偉能集團（０１６０８）於斯里蘭卡中標９６兆瓦發電項目

﹡睿見教育（０６０６８）於贛州市成立全資附屬公司，可享稅務優惠待遇

﹡正榮地產（０６１５８）７月份合約銷售額按年升３４﹒６％



《國企紅籌》﹡江西銅業（００３５８）省國資委無償轉江銅集團一成股權

﹡中電信（００７２８）夥騰訊推「遊戲寬帶」，為用戶提供下載、更新遊戲

獨享通道



《神州民企》﹡３６１度（０１３６１）李苑輝獲委任為公司秘書、首席財務官

﹡中國恆大（０３３３３）７月合約銷售金額按年升２４﹒４％

﹡中天國際（０２３７９）附屬與水發民生訂立物業開發戰略合作框架協議

﹡花樣年控股（０１７７７）７月份銷售額按年升３０﹒９％至４８億元人幣

﹡合景泰富（０１８１３）７月預售額按年升３７﹒５％至９２﹒３億元人幣



《中國要聞》﹡明晟下周三公布最新季檢結果，不涉Ａ股納入因子變化

﹡中科院回應所謂支持四城市升格直轄市：這是學術文章

﹡胡潤獨角獸榜：螞蟻萬億估值蟬聯第一，字節跳動第二

﹡華為阿里員工跳槽至微軟自願加班到半夜，遭同事抵制

﹡中保協表示保險資產面臨再分配壓力，需平衡風險收益

﹡內地研究制定主播帳號分級分類管理，規範帶貨行為

﹡信泰人壽涉兩項保險金存款違規，合計遭罰６０萬人幣

﹡據報螞蟻集團Ａ＋Ｈ上市籌三百億美元，最快９月招股

﹡蘋果首度回應小ｉ機器人索賠１００億：沒有侵權

﹡王學伶涉６億案仍復職葫蘆島銀行，二度落馬惹擠兌潮

﹡碧桂園創投與保利資本合設地產基金，首期募資１５億

﹡百度超級鏈首發開放網絡白皮書，付費接入企業破一千家

﹡人行連續第二日停逆回購，淨回籠８００億

﹡Ｚｏｏｍ切割中國市場股價漲，在內地僅提供技術支援

﹡中國駐美記者仍未獲簽證續期，胡錫進揚言中方必報復

﹡共和黨眾議員要求多家美國高校提供中國政府捐贈記錄

﹡字節跳動確認考慮在美國之外設立ＴｉｋＴｏｋ總部

﹡官媒斥美國對中國科技公司打砸搶，稱有很多應對措施

﹡大灣區城際鐵路建設規劃獲批，近期總投資４７４１億元

﹡中國駐印度使館表示希望印度客觀公正看待孔子學院

﹡印度擬提高進口壁壘，針對讓中國商品轉口的亞洲國家

﹡瑞幸投資人陣營反攻召股東會，神州系兩董事突辭職

﹡台媒表示華為擬向聯發科下大額晶片訂單

﹡報告指華為有望超愛立信，成全球移動市場最大供應商

﹡華為技術公司申請多個「ＡＰＰＳ ＵＰ」相關商標；華為聯手中電信、國

家電網等定義５Ｇ智能電網架構

﹡外交部稱沒出現大規模產業鏈外遷，外企加快在華布局；避免邊界分歧上升

為爭端，冀印方相向而行

﹡中國上半年採購美國能源產品，僅達全年目標半成

﹡長三角綠色智能製造協同創新示範區項目落地

﹡７月中國倉儲指數升至八個月高，庫存指數企上榮枯線

﹡財政部表示截至７月底地方政府債券發行超３﹒７萬億元

﹡國務院出台八措施，促進集成電路和軟件產業高質發展

﹡京投與軌道公司合併重組，進一步支持北京市軌道發展

﹡中債登表示境外機構托管債券面額連續２０個月增加



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒６％報１２７０９點，聯發科漲逾５％



《其他消息》﹡林鄭冀社會勿陰謀論看押後，范太促選舉制度電子化

﹡歐盟呼籲特區政府重新考慮押後立法會選舉決定

﹡譚耀宗稱人大就立法會真空期延任決定將列明原則方向

﹡法國停止批准與香港引渡協議生效

﹡首名涉違港區國安法男子申請人身保護令明日審理

﹡外交部表示堅決反對法國中止與香港引渡條約

﹡地產建設商會表示理解及支持押後立法會選舉

﹡張曉明與唐英年會晤，聽取立法會「真空期」意見

﹡本港７月住宅買賣合約總值按月跌８﹒２％，按年升３５％

﹡深股通額度全日流走７﹒６億元；滬股通額度全日用５１﹒１億元，陸股通

淨流入逾２１億

﹡調查指樓市氣氛緩和，預期未來一年樓價上升人數倍增

﹡華僑永亨料本港今年經濟跌６％至７％，銀行總結餘有望突破二千億；華僑

永亨料內地全年經濟增長３％，１１月前中美關係難好轉



《新冠肺炎》﹡本港新增８０宗確診個案，連續兩天降至雙位數字

﹡張竹君稱暫時未能斷定疫情已緩和

﹡食環署表示紅磡及土瓜灣街市今日提早於下午五時關閉

﹡內地方艙醫院支援隊：已開始設計「香港方艙」

﹡內地檢測支援隊在太平工業園遇市民反對選址請願

﹡本港再多１名確診者離世，累計４１人死亡

﹡政府回應大律師公會聲明，因公共衛生理由押後選舉

﹡香港郵政郵差確診，灣仔派遞局及灣仔郵政局今明關閉

﹡莎莎（００１７８）將軍澳中心分店有員工確診，該分店暫停營業

﹡稻香全線分店延長停業，直至另行通知

﹡禮來新冠肺炎血清藥進入第三期測試

﹡ＡＸＡ安盛加推新冠肺炎保障，新增遙距診症等保障

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