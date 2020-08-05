【貿易再戰】傳中美高層下周開會評估首階段貿易協議履行情況

《經濟通通訊社５日專訊》據《華爾街日報》引述消息人士指，中美將於下周六（１５日）

就中美首階段貿易協議履約進展舉行高層會議。

據悉美國貿易代表萊特希澤、中國國務院副總理劉鶴將出席今次會議，焦點料集中在貿易協

議的履行情況，特別是中國承諾兩年內增購２０００億美元美國貨。（ａｌ）

