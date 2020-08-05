【北水炒Ｄ乜】淨流入２３﹒８億人幣，買美團騰訊沽中芯中生製藥

《經濟通通訊社５日專訊》美股反覆向上，納指再創新高。港股昨日勁彈４８８點後，今日

反覆造好，一舉收返二萬五關。恆指高開８２點，開市後曾升過百點，之後倒跌７８點，見２４

８６８點全日低，人幣強勢推動港股回勇，上午曾飆２０４點。石油及內需股繼續成為市場焦點

，大市午後曾升２２０點，高見２５１６７，創本月以來高位，升返２０天線（約２５１２６點

），尾市升幅收窄，最終收報２５１０２，升１５５點或０﹒６２％。

按額度計算，北水全日淨流入２３﹒８億元人民幣，減少４８﹒３％。北水淨買入最多的個

股依次是美團點評（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、思摩爾國際（０６９６９）；淨

賣出最多的依次是中芯國際（００９８１）、中國生物製藥（０１１７７）、華虹半導體

（０１３４７）。

主板成交１２２８﹒０７億元減少１５﹒９％。其中港股通成交２４５億元，佔總成交

１９﹒９％。



＊騰訊據報再推動鬥魚與虎牙合併談判，收升且獲北水買入＊



美團點評升０﹒１８％報２１８﹒４元，北水淨買入８﹒６億元。

彭博引述消息人士報道，騰訊正在推動遊戲流媒體平台鬥魚與虎牙的合併，或最快今年底、

明年初成事。騰訊收升２％報５６１元，北水淨買入３﹒１億元。

思摩爾國際升２﹒６４％報４０﹒７５元，北水淨買入３億元。

國務院將出台八大政策措施，加強支援集成電路及軟件產業發展。晶片股走勢凌厲，中芯國

際升４﹒９２％報３２元；不過仍遭北水拋棄，淨賣出９﹒１億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

美團點評 （０３６９０） ８﹒５８

騰訊控股 （００７００） ３﹒０８

思摩爾國際 （０６９６９） ３﹒０２

威高股份 （０１０６６） ２﹒４７

海爾電器 （０１１６９） １﹒８８



淨沽出最多港股：

中芯國際 （００９８１） －９﹒１３

中國生物製藥 （０１１７７） －４﹒０５

華虹半導體 （０１３４７） －１﹒８２

微創醫療 （００８５３） －１﹒４７

建設銀行 （００９３９） －１﹒３５

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（ｃａ）

