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即市新聞

05/08/2020 19:06

《再戰明天》英倫銀行議息，美國公布首次申請失業救濟金人數

　　《經濟通通訊社５日專訊》明日（６日），英倫銀行宣布利率決定及公布會議記錄，美國公
布首次申請失業救濟金人數。

＊英倫銀行宣布利率決定及公布會議記錄＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚１０：００ｐｍ，達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗出
席國際貨幣金融機構官方論壇（ＯＭＦＩＦ）線上活動的問答環節。１１：００ｐｍ，紐約聯儲
公布第二季家庭債務與信貸報告。
　　明午２：００ｐｍ，英倫銀行宣布利率決定，公布會議記錄，並發布貨幣政策和金融穩定報
告。

＊美國公布首次申請失業救濟金人數＊

　　在數據方面，明午２：００ｐｍ，英倫銀行公布官方指標利率，料維持於０﹒１％。
２：１５ｐｍ，印度公布官方指標利率，料由３﹒３５％降至３﹒１％。
　　明晚７：３０ｐｍ，美國公布７月Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｒ裁員人數。８：３０ｐｍ，美國公
布首次申請失業救濟金人數，料由１４３﹒４萬降至１４０萬；連續申請失業救濟金人，料由
１７０２萬降至１６９０。　　　

＊長和、電盈和港鐵派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：長和（００００１）、電訊盈科（００００８）、港鐵公
司（０００６６）、廖創興企業（００１９４）、越秀房產信託基金（００４０５）、長實集團
（０１１１３）、美高梅中國（０２２８２）、宏利金融－Ｓ（００９４５）和中芯國際
（００９８１）等。（ｈｏ）

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