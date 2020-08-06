《ＩＰＯ反應》泰格醫藥一手中籤僅５％，每股定價１００元

《經濟通通訊社６日專訊》泰格醫藥（０３３４７）公佈招股結果。在港接獲約５８８﹒８

６萬份申請認購約２４﹒４億股股份，超購４１３﹒３９倍。定價每股１００元，一手１００股

中籤率５％，認購６０手穩獲一手。股份明日（８日）掛牌，美銀美林、海通國際、中信証券及

至中金為獨家聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人。

按回撥機制，自國際發售重新分配約１７１３萬股發售股份至香港公開發售，香港公開發售

項下可供認購的最終數目為約２３０１﹒９萬股股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股

份總數的約２１﹒５％。國際發售項下分配予承配人的發售股份最終數目為８４０４﹒６萬股發

售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約７８﹒５％。

是次發售合共錄得１１４張「頂頭槌飛」，每張頭槌飛合共可認購２９４﹒４３萬股，涉及

金額約２﹒９４億元，分配率僅０﹒２９％，相當於每張申請可獲８６手。

該公司估計將收取全球發售所得款項淨額約１０２﹒７３億元，１５％將用於內在擴大及提

升臨床試驗技術服務以及臨床試驗相關服務方面的服務種類及能力；４０％用於全球擴張計劃的

一部分，為潛在收 購可補足現有業務的具吸引力海外臨床合同研究機構提供資金；２０％將用

於通過對以創新業務模式營運及具增長潛力的公司進行少數股權投資。（ｋｓ）

