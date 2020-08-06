【大國博弈】傳微軟擬三周內達成以３００億美元收購ＴｉｋＴｏｋ

《經濟通通訊社６日專訊》據美國《ＣＮＢＣ》報道指，微軟擬於兩至三周內完成收購抖音

及海外版ＴｉｋＴｏｋ美國業務的洽商，料交易涉及１００億至３００億美元。

報道又指微軟已與華府達成協議，若交易完成會在一年內將ＴｉｋＴｏｋ軟件代碼從中國轉

移至美國伺服器，據悉美國財長努欽參與今次交易。（ａｌ）

