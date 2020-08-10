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即市新聞

10/08/2020 11:10

《窩輪豪情－梁業豪》沽壓有望於本周內逐漸消散

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、非必
需性消費業與原材料業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為
銀河娛樂（０００２７）、美團點評（０３６９０）與澳博娛樂（００８８０），可用作買入其
相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票
，則宜力首選華潤燃氣（０１１９３）、粵海投資（００２７０）與建設銀行（００９３９）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、非必需性消費業與地產建築業。
此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為銀河娛樂、澳博娛樂與中
國鐵塔（００７８８），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認
沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜力首選華潤燃氣、中國燃氣（００３８４）與騰
訊（０１７００）。
　　ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）終於呈現較為明顯的回吐，但相信各位朋友已依筆者的建
議，於中線和長線投資組合內及時沽貨套利，暫時轉持盈富基金（０２８００）。港股大市方面
，沽壓仍在，但有望於本周內逐漸消散，但我們應維持客觀的應市態度。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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