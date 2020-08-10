《窩輪豪情－梁業豪》沽壓有望於本周內逐漸消散

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、非必

需性消費業與原材料業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為

銀河娛樂（０００２７）、美團點評（０３６９０）與澳博娛樂（００８８０），可用作買入其

相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票

，則宜力首選華潤燃氣（０１１９３）、粵海投資（００２７０）與建設銀行（００９３９）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、非必需性消費業與地產建築業。

此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為銀河娛樂、澳博娛樂與中

國鐵塔（００７８８），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認

沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜力首選華潤燃氣、中國燃氣（００３８４）與騰

訊（０１７００）。

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）終於呈現較為明顯的回吐，但相信各位朋友已依筆者的建

議，於中線和長線投資組合內及時沽貨套利，暫時轉持盈富基金（０２８００）。港股大市方面

，沽壓仍在，但有望於本周內逐漸消散，但我們應維持客觀的應市態度。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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