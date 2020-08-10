《真知灼見－溫灼培》美元下跌源於地位動搖

《真知灼見》歐元及人民幣對美元帶來的挑戰，相下信才是現今美元跌金價升的主因。

短短數月裡，美匯指數從１００指數點跌到現在約９３位置，跌幅達７％。從不同技術角度

看，美元存在不同程度的超賣情況。換言之，只要中美磨擦稍有升溫，又或環球股市稍作調整增

強市場的避險情緒，料美元絕對有能力反彈。但如以長線觀察，筆者認為美元的下跌只剛起步。

料美匯指數穿９０指數點只屬時間問題。



＊美匯指數料跌穿９０指數點＊



美元的最大問題，是美國政府過去多次利用了美元的特殊地位以達到其本身利益及政治目的

。其行動逼使了有能力起來作反抗的歐盟及中國站了出來。現她們要擺脫美元制肘並要挑戰美元

地位。相信這是真正導致現今美元跌的主因。當美元地位動搖，當市場對全球第一大貨幣美元開

產生質疑，那便只能信黃金，也解釋了為何金價一直升的原因。

回憶於２０１１年，當時歐債危機的爆發使歐盟及歐元陷入困境，間接挽救了當時因聯儲局

大印鈔票而引申出的美元信心危機。當歐元陷入較美元更大的困境，當美元再無挑戰者能對其作

出挑戰，當市場對美元信心回報，也是使當年金價從高位回落，從２０１１年高位１９２０美元

到２０１５年跌至靠近１０５０美元的主因（在這裡值得注意，其間聯儲局並沒有收回其在金融

海嘯期間所印的鈔票，記憶中就是回收也只是極少數額）。但自上月歐盟「復甦基金」通過後，

歐盟已完成了其最後一步結構改革並進入一個新里程碑。料日後歐洲再爆債務危機及歐盟組織出

現瓦解的機會將大大降低。歐元已非十年前的「歐豬貨幣」！另邊廂，據了解中國四大銀行正對

電子貨幣進行測試，料於本年底明年初將面世。面對歐元及人民幣夾擊挑戰下，相信今次美元未

必能擁十年前的運氣，能把困局扭轉。這是為何筆者長期看淡美元及看好黃金的主因。建議如短

期歐元真要作調整，如跌返１﹒１６美元水平，可考慮對歐元作長線吸納。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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