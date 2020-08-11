《異動股》壹傳媒續漲逾八成六，指執董被捕對日常營運無不利影響

《經濟通通訊社１１日專訊》壹傳媒（００２８２）現價升８６﹒２７％，報０﹒４７５元

；成交約６５７９萬股，涉資２９２８萬元。

壹傳媒創辦人黎智英及其他高層昨日被警方以反國安法拘捕，惟同日股價倒升，高收１﹒８

３倍。今早繼續獲資金追捧，盤中高見０﹒４８５元。

壹傳媒公布，明白執行董事黎智英、張劍虹及周達權於昨日被香港警方拘捕，並且於同日警

方對其辦公室執行搜查令。該集團預計該等事件對日常的正常營運並無任何重大不利影響。

該集團指，董事會並不知悉因此而產生的任何表明或暗示該集團或其經營事項將受重大影響

，因此預計不會對財務狀況造成任何重大不利影響。除有關披露者外，該集團並不知悉該等事件

背後的具體細節，將密切監視事態發展，並當發現更多信息時，就應採取的適當步驟徵詢法律意

見。

其他本地媒體股亦上揚，有線寬頻（０１０９７）升８﹒１１％，報０﹒０８元；毛記葵涌

（０１７１６）升６﹒６７％，報０﹒８元；亞洲電視（００７０７）升２﹒０８％，報０﹒０

４９元。

現時，恆生指數報２４７１０，升３３２點或升１﹒３７％，主板成交５２﹒１０億元。國

企指數報１０１１３，升１２３點或升１﹒２３％。

上證綜合指數報３３８１，升２點或升０﹒０８％，成交１０４﹒１７億元人民幣。

深證成份指數報１３７０５，升４８點或升０﹒３６％，成交１３０﹒５２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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東方報業（０００１８） ０﹒４２０元 無升跌

壹傳媒 （００２８２） ０﹒４７５元 升８６﹒２７％

經濟日報（００４２３） １﹒０６０元 無升跌

電視廣播（００５１１） ８﹒８２０元 無升跌

亞洲電視（００７０７） ０﹒０４９元 升 ２﹒０８％



有線寬頻（０１０９７） ０﹒０８０元 升 ８﹒１１％

星島 （０１１０５） １﹒４５０元 升 ０﹒６９％

香港電視（０１１３７） ７﹒５７０元 升 １﹒６１％

毛記葵涌（０１７１６） ０﹒８００元 升 ６﹒６７％

鳳凰衛視（０２００８） ０﹒４３５元 升 １﹒１６％

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（ｙｋ）

