《匯海澤言－葉澤恆》美匯短線現反彈，土耳其問題拖累歐元回軟

《匯海澤言》美國共和民主兩黨就新紓困方案問題再起爭議，參議院民主黨領袖舒默表示，

只要共和黨提高紓困金額的規模，民主黨願意重返談判桌。共和黨參議院多數黨領袖麥康奈爾就

批評，民主黨只顧自身利益，置受苦的美國民眾不顧。白宮發言人指，總統特朗普希望在新一輪

紓困方案中，包括直接派錢及協助學校重開的預算開支。財長姆欽接受訪問時重申，如果民主黨

能調低３﹒５萬億美元規模，而且更接近共和黨支持的１萬億美元預算，預料最快本星期可以達

成協議。

特朗普上星期公布的行政指令中，把年收入低於１０萬美元的徵稅時間，押後到今年年底。

但由於債務持續上升，未知僱主是否真的可以停止預扣薪金稅。至於額外的失業保證金方面，政

府將動用救災基金４４０億美元中的７５％，可能在一個月內用完。至於另外２５％由州政府提

供，但由於不少州份的資金緊張，預料大部分州份不可能拿出有關資金。美國兩黨雙方需要趕及

於９月３０日本財政年度前達成協議，否則可能對美國財政帶來新的不明朗因素。預料短期美匯

指數仍可能有反彈，暫時目標在９４﹒５至９５水平。



＊土耳其金融問題短期拖累歐元表現＊



土耳其里拉匯價近期持續下跌，主要是由於當地最近公布的６月份整體通脹率和核心通脹率

，按年分別升至１２﹒６％及１１﹒６％，令央行把今年通脹目標上調至８﹒９％，未來減息的

機會下降。當地，上星期隔夜融資成本急升至１０００％以上，以免海外投資者借入土耳其里拉

後沽空。但是，土耳其總統埃爾多安表示，希望央行可以進一步減息，以刺激投資，或令投資者

關注政府與央行的政策分歧會否擴大。由於土耳其是歐盟第六大出口市場，如果土耳其的還款能

力或金融市場出現問題，可能令歐洲銀行業的壞帳增加。

歐元兌美元早前未能企穩於１﹒１９以上，目前可能借土耳其里拉下跌及憂慮歐洲銀行業的

壞帳增加，令歐元匯價有回調壓力。如果歐元兌美元跌穿１﹒１７水平，再加上４小時圖於１﹒

１９水平造了雙頂，有機會出現比較明顯的調整，可能回落到１﹒１５５０至１﹒１６水平。《

東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

