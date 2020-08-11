  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/08/2020 15:30

《匯海澤言－葉澤恆》美匯短線現反彈，土耳其問題拖累歐元回軟

　　《匯海澤言》美國共和民主兩黨就新紓困方案問題再起爭議，參議院民主黨領袖舒默表示，
只要共和黨提高紓困金額的規模，民主黨願意重返談判桌。共和黨參議院多數黨領袖麥康奈爾就
批評，民主黨只顧自身利益，置受苦的美國民眾不顧。白宮發言人指，總統特朗普希望在新一輪
紓困方案中，包括直接派錢及協助學校重開的預算開支。財長姆欽接受訪問時重申，如果民主黨
能調低３﹒５萬億美元規模，而且更接近共和黨支持的１萬億美元預算，預料最快本星期可以達
成協議。
　　特朗普上星期公布的行政指令中，把年收入低於１０萬美元的徵稅時間，押後到今年年底。
但由於債務持續上升，未知僱主是否真的可以停止預扣薪金稅。至於額外的失業保證金方面，政
府將動用救災基金４４０億美元中的７５％，可能在一個月內用完。至於另外２５％由州政府提
供，但由於不少州份的資金緊張，預料大部分州份不可能拿出有關資金。美國兩黨雙方需要趕及
於９月３０日本財政年度前達成協議，否則可能對美國財政帶來新的不明朗因素。預料短期美匯
指數仍可能有反彈，暫時目標在９４﹒５至９５水平。
　
＊土耳其金融問題短期拖累歐元表現＊

　　土耳其里拉匯價近期持續下跌，主要是由於當地最近公布的６月份整體通脹率和核心通脹率
，按年分別升至１２﹒６％及１１﹒６％，令央行把今年通脹目標上調至８﹒９％，未來減息的
機會下降。當地，上星期隔夜融資成本急升至１０００％以上，以免海外投資者借入土耳其里拉
後沽空。但是，土耳其總統埃爾多安表示，希望央行可以進一步減息，以刺激投資，或令投資者
關注政府與央行的政策分歧會否擴大。由於土耳其是歐盟第六大出口市場，如果土耳其的還款能
力或金融市場出現問題，可能令歐洲銀行業的壞帳增加。
　　歐元兌美元早前未能企穩於１﹒１９以上，目前可能借土耳其里拉下跌及憂慮歐洲銀行業的
壞帳增加，令歐元匯價有回調壓力。如果歐元兌美元跌穿１﹒１７水平，再加上４小時圖於１﹒
１９水平造了雙頂，有機會出現比較明顯的調整，可能回落到１﹒１５５０至１﹒１６水平。《
東亞銀行高級外匯市場策略師　葉澤恆》

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話11/08/2020
派息力保不失　中電疫市穩健之選
財經熱話11/08/2020
肺炎加快發展 平安好醫生袋袋平安
中國故事11/08/2020
內需回暖基建活躍　下半年中國經濟急起直追
剖析天下11/08/2020
「完美風暴」突襲 大爆炸恐加劇黎巴嫩危機
剖析天下11/08/2020
台灣經濟將回正軌
財經熱話11/08/2020
【復甦在望】內地恢復珠海赴澳自由行　濠賭股炒復甦連日落鑊
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】上水廣場 x Rody 手提電風扇+兩用Tote bag

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金