《窩輪豪情－梁業豪》有機會倒升收場

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、非必

需性消費業與能源業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為銀

河娛樂（０００２７）、粵海投資（００２７０）與金沙中國（０１９２８），可用作買入其相

關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票

，則宜首選萬洲國際（００２８８）、藥明生物（０２２６９）與高鑫零售（０６８０８）。

恆指期貨略為低開後，先下試低位支持。好友於２４６５３發動反攻，跌幅現已明顯縮窄。

２４７２３為當前好淡分水嶺，即市重要阻力位則見下移至２４９０８。小時圖上，各主要技術

分析指標多屬利好，不排除收市前價位升破昨天（１１日）高位阻力的可能性。若與標普５００

指數的表現比較，今早（１２日）四大港股指數均呈現相對強勢，且喜見科技指數錄得最大的偏

高幅度（逾２﹒５％）。另一方面，相對Ａ股市場的強勢，國企股所受的沽壓非常明顯。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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