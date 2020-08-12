【騰訊業績】騰訊中期純利按年升２１％，不派中期息

《經濟通通訊社１２日專訊》騰訊（００７００）公布，截至今年６月底止，中期純利
６２０﹒０３億元（人民幣．下同），按年升２１％，每股基本盈利６﹒５４１元，不派中期息
。
集團非國際財務報告準則的盈利為５７２﹒３２億元，按年增長２９％，非國際財務報告準
則每股盈利６﹒０３８元。
期內，收入２２２９﹒４８億元，按年升２８％，經營盈利７６５﹒７１億元，按年升
１９％。（ｓｋ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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