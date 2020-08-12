《拆局麒想－林嘉麒》首程盈喜收入倍增，停車業務首盈利發展可期

《拆局麒想》港股中期業績展開，受疫情影響下，大部分企業收入盈利均出現大倒退，惟首

程控股（００６９７）近日發盈喜，盈利增長不低於３０％，其中更值得關注的是停車場業務首

次實現盈利，疫情之下，停車業務收入保持翻倍增長，可見業務拓展速度和業務規模增速之快，

亦確定了集團自２０１７年起以停車資產運營管理和以城市更新為導向的私募基金管理為主營業

務的城市綜合服務企業的定位的成功。



２０２０年上半年停車業務收入規模繼續保持高速增長，收入同比增長超過１００％，在新

產品線形成的投資收益帶動下，停車業務實現盈利；與此同時，公司的基金管理業務的城市更新

項目陸續進入建設和招商階段，基金管理規模的擴大使基金管理業務收入和營業利潤規模在

２０２０年上半年仍穩步增長，實現了停車業務與基金管理業務的協同效應，亦代表其「精益運

營＋精準投資」戰略成功。



事實上，首程停車場業務發展迅速，由２０１７年管理一萬個車位，２０１８年的３萬個，

到２０１９年底的７萬個，現時車位已增加至１０萬個。今年以來，新簽保定城市路側、南京建

鄴區、浦東機場等數個停車項目，項目涉及城市路側、機械式停車樓、商場等多種不同業態，並

獲大灣區基金戰略投資３億港元，以聚焦開拓包括香港在內的大灣區停車業務。過去兩年，公司

聚焦在京津冀、長三角、西南成渝都市群以及大灣區四大區域的停車業務布局。再者，公司發展

藍圖早已吸引了多位國際級投資者注意，歐力士、新創建等投資機構已成為其戰略股東，在股東

支持下，有利公司未來快速獲取優質停車場資源。當前中國停車市場存在萬億藍海，車位缺口巨

大，各地積極投建停車場，同時停車收費機制逐漸由政府管理轉向市場化，行業發展前景巨大。

公司目標為中國停車資產經營管理領域龍頭地位，成為停車位管理目標達到１００萬以上的世界

級停車行業領軍企業，以現時發展速度，可說是指日可待。



值得留意的是，首程旗下有城市更新基金管理服務。首程控股作為基金管理人，平均管理費

率約為０﹒５％至２％，未來隨著基金管理數目及規模的不斷擴大，將享受穩定增長的管理費收

益，同時當基金所投資項目的陸續獲益退出時，也可獲得可觀的超額收益回報。



首程轉型兩年公司市值倍番，現時動態ＰＥ約２０倍，由於盈利高速增長，估值上屬平宜。

再者，停車場業務模式與近年當炒的物管股相似，現時物管股平均ＰＥ超過５０倍，相信對於首

程在估值上將有提升空間。公司發盈喜後，股價調整為吸納良機，建議１﹒８３至１﹒９元範圍

買入，目標２﹒４元，止蝕可設於１﹒５５元。《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》



＊筆者沒有持有上述股份



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