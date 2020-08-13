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13/08/2020 19:45

《再戰明天》內地公布工業和零售數據，美國公布７月零售銷售

　　《經濟通通訊社１３日專訊》明早（１４日）內地公布工業生產和零售銷售，美國公布密歇
根大學消費者信心指數。

＊達拉斯聯儲總裁柯普朗參加問答會＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明早７：３０ａｍ，澳洲央行總裁洛威出席眾議院經濟常
設委員會會議。
　　明晚１０：００ｐｍ，達拉斯聯儲總裁柯普朗參加一場商業活動的問答環節。

＊內地公布工業生產和零售銷售＊

　　在數據方面，明早９：３０ａｍ，中國公布７月新屋價格。１０：００ａｍ，中國公布７月
城鎮固定資產投資（年初至今），年率跌幅料由３﹒１％收窄至１﹒６％；工業生產（年初至今
）年率跌幅料由１﹒３％收窄至０﹒４％；工業生產年率料由４﹒８％擴大至５﹒１％；零售銷
售（年初至今）年率跌幅料由１１﹒４％收窄至９％；零售銷售年率跌幅料由１﹒８％收窄至
０﹒１％。
　　４：３０ｐｍ，香港公布第二季國內生產總值（經季節調整），季率跌幅料由５﹒３％收窄
至０﹒１％；年率跌幅料由８﹒９％擴闊至９％。

＊美國公布密歇根大學消費者信心指數＊

　　５：００ｐｍ，歐元區公布第二季國內生產總值（經季節調整），季率跌幅料由３﹒６％擴
大至１２﹒１％；年率跌幅料由３﹒１％擴闊至１５％。歐元區６月貿易收支料由８０億歐元擴
大至１４５億歐元。
　　８：３０ｐｍ，美國公布７月零售銷售和第二季非農業生產力。９：００ｐｍ，加拿大公布
７月成屋銷售，月率料由６３％降至２０％。９：１５ｐｍ，美國公布７月工業生產和產能利用
率。１０：００ｐｍ，美國公布６月企業存貨，和８月密歇根大學消費者信心指數，料由
７２﹒５降至７２。

＊金沙和永利派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：金沙中國（０１９２８）、永利澳門（０１１２８）和利
興發展（０００６８）等。（ｈｏ）

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