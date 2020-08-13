《再戰明天》內地公布工業和零售數據，美國公布７月零售銷售

《經濟通通訊社１３日專訊》明早（１４日）內地公布工業生產和零售銷售，美國公布密歇

根大學消費者信心指數。



＊達拉斯聯儲總裁柯普朗參加問答會＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早７：３０ａｍ，澳洲央行總裁洛威出席眾議院經濟常

設委員會會議。

明晚１０：００ｐｍ，達拉斯聯儲總裁柯普朗參加一場商業活動的問答環節。



＊內地公布工業生產和零售銷售＊



在數據方面，明早９：３０ａｍ，中國公布７月新屋價格。１０：００ａｍ，中國公布７月

城鎮固定資產投資（年初至今），年率跌幅料由３﹒１％收窄至１﹒６％；工業生產（年初至今

）年率跌幅料由１﹒３％收窄至０﹒４％；工業生產年率料由４﹒８％擴大至５﹒１％；零售銷

售（年初至今）年率跌幅料由１１﹒４％收窄至９％；零售銷售年率跌幅料由１﹒８％收窄至

０﹒１％。

４：３０ｐｍ，香港公布第二季國內生產總值（經季節調整），季率跌幅料由５﹒３％收窄

至０﹒１％；年率跌幅料由８﹒９％擴闊至９％。



＊美國公布密歇根大學消費者信心指數＊



５：００ｐｍ，歐元區公布第二季國內生產總值（經季節調整），季率跌幅料由３﹒６％擴

大至１２﹒１％；年率跌幅料由３﹒１％擴闊至１５％。歐元區６月貿易收支料由８０億歐元擴

大至１４５億歐元。

８：３０ｐｍ，美國公布７月零售銷售和第二季非農業生產力。９：００ｐｍ，加拿大公布

７月成屋銷售，月率料由６３％降至２０％。９：１５ｐｍ，美國公布７月工業生產和產能利用

率。１０：００ｐｍ，美國公布６月企業存貨，和８月密歇根大學消費者信心指數，料由

７２﹒５降至７２。



＊金沙和永利派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：金沙中國（０１９２８）、永利澳門（０１１２８）和利

興發展（０００６８）等。（ｈｏ）

