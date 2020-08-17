《娥姐錦囊－張賽娥》壹傳媒股份無需停牌，表態買盤恐無以為繼

《娥姐錦囊》壹傳媒（００２８２）創辦人黎智英上周一（１０日）被警方以涉嫌違反《港

區國安法》拘捕，壹傳媒股價大幅波動，證監會其後表明會展開調查。分析指，壹傳媒股價暴漲

是散戶不斷買賣造成的現象。

雖然有人批評證監會未有即時下令壹傳媒停牌，但我個人認為，壹傳媒實無需停牌，一般而

言，若因內幕交易或操控活動而令股價異動，公司股份便要即時停牌，以保障投資者利益，但今

次股民清楚知道發生何事，當日甚至有網民發起爆買《蘋果日報》，揚言就算只出白紙亦要掃光

，由於純屬商業行為，不涉及訊息不透明或有隱瞞行為，因此監管當局難以介入，即使調查結束

後，相信當局也不會公布調查結果。

壹傳媒上周二（１１日）股價一度飆升逾６倍，收市升幅收窄報１﹒１元，但仍升３﹒３倍

，全日成交額高達４２﹒６５億元，僅次於騰訊（００７００）和美團點評（０３６９０），成

為日內第三大成交港股。同日，傳媒股和被視為親民主派的「黃色概念股」齊被炒起，惟投資者

只因事件引發的情緒而買入股份，缺乏基本因素支持，股價升幅只是曇花一現，散戶應該保持審

慎。

若從基本因素論，免費報紙興起，加上網上大量資訊充斥，傳媒行業經營日益困難，傳媒股

難望有突破性的表現。《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。



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註２：本文由張賽娥女士口述，《經濟通通訊社》記者梁嘉儀筆錄。

