《真知灼見－溫灼培》不要忽略人幣對美元的挑戰

《真知灼見》人行上周在本港發行總值３００億人民幣債，這已是今年的第三次。據人行指

日後有關行動將成常態。不少市場分析只把上述消息重點放在對人民幣息率帶來的影響，但筆者

認為這意味人行正趁這大好時機引領人民幣走向國際化。歐美大印鈔票，資金氾濫，息率極低。

內地有著龐大發展需要，用稍高一點息率便能吸收全球過剩資金作已用，何樂而不為？而今次不

是發美元債，是發人民幣債。人民幣的印鈔機有中央手裏，即中央再無以往要還美元的壓力。



＊人民幣國際化走前一步，美元受壓倒退＊



債不是在內地發，是在本港發即是吸外資。當然，現在人行所發的債相對短期，金額也不大

。但一切也有開始。隨國際對人民幣愈來愈信任，相信人行所發的人民幣債也將愈來愈大量及長

期。當全球資金也與人民幣捆綁一起，屆時人民幣便能成功達其國際化目標。

人民幣每向國際化的方向走前一步，美元便每感受壓並倒退一步。這正是筆者過去一直所說

，美元除了受歐元挑戰，也正受人民幣挑戰的原因。也是為何筆者一直看強人民幣，相反卻看淡

美元長遠前景的原因。料美匯跌破９０指數點只是時間問題。

最後關心紐元的投資者要留意。今早（１７日）新西蘭首相宣布，因疫情關係，原為於下月

１９日舉行的大選將會押後到１０月１７日才舉行。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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