  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/08/2020 09:32

《真知灼見－溫灼培》不要忽略人幣對美元的挑戰

　　《真知灼見》人行上周在本港發行總值３００億人民幣債，這已是今年的第三次。據人行指
日後有關行動將成常態。不少市場分析只把上述消息重點放在對人民幣息率帶來的影響，但筆者
認為這意味人行正趁這大好時機引領人民幣走向國際化。歐美大印鈔票，資金氾濫，息率極低。
內地有著龐大發展需要，用稍高一點息率便能吸收全球過剩資金作已用，何樂而不為？而今次不
是發美元債，是發人民幣債。人民幣的印鈔機有中央手裏，即中央再無以往要還美元的壓力。

＊人民幣國際化走前一步，美元受壓倒退＊
　
　　債不是在內地發，是在本港發即是吸外資。當然，現在人行所發的債相對短期，金額也不大
。但一切也有開始。隨國際對人民幣愈來愈信任，相信人行所發的人民幣債也將愈來愈大量及長
期。當全球資金也與人民幣捆綁一起，屆時人民幣便能成功達其國際化目標。
　　人民幣每向國際化的方向走前一步，美元便每感受壓並倒退一步。這正是筆者過去一直所說
，美元除了受歐元挑戰，也正受人民幣挑戰的原因。也是為何筆者一直看強人民幣，相反卻看淡
美元長遠前景的原因。料美匯跌破９０指數點只是時間問題。
　　最後關心紐元的投資者要留意。今早（１７日）新西蘭首相宣布，因疫情關係，原為於下月
１９日舉行的大選將會押後到１０月１７日才舉行。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商
，買入賣出好輕鬆！
　　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ
　
ｅｔｎｅｔ　ＭＱ強化版Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ　　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事17/08/2020
【電競火爆】TS戰隊奪王者榮耀世冠盃　電競產業進入黃金時代
財經熱話17/08/2020
【大熱倒灶】季檢出爐美團爆冷僅入國指　惟半日倒升１％預炒業績
興證快訊17/08/2020
本港樓市
FOCUS17/08/2020
【FOCUS】貿協檢視臨門推遲　侵侵仍待最佳時機
開市Good Morning17/08/2020
《開市Good Morning》溫傑：美團200元下分三注吸
財經熱話14/08/2020
【恒指季檢】阿里、小米及藥明生物染藍　信置旺旺神華被剔除
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】上水廣場 x Rody 手提電風扇+兩用Tote bag

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金