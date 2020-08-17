《股林淘金－林家亨》阿里晉身藍籌，美團無緣入圍

《股林淘金》上周五（１４日）美股觀望氣氛濃厚，１０年期債息升上８星期以來高位，市

埸等待本周四（２０日）的聯儲局議息會議結果，美股道指窄幅上落，收市報升３４點，納指下

跌２３點。

上周五收市後恆指服務公司公布阿里巴巴（０９９８８）及小米（０１８１０）和藥明生物

（０２２６９）晉身恆指成分股，但熱門之一的美團點評（０３６９０）卻名落孫山，無緣進入

。預計今日小米及藥明生物有顯著升幅，美團點評有明顯的回落，但阿里巴巴在在美股ＡＤＲ的

表現只是接近２４４港元，加上美國總統特朗普聲稱不排除對中國電信╱網絡平台公司之打壓擴

展至其他中資公司，阿里巴巴股價應當會受壓。康希諾生物（０６１８５）獲得中國首個與軍科

院共同研發新冠疫苗之專利申請，股價應當今日就消息刺激上升，但這個消息已經早被之前市場

靈通人士消化，相信今日開市在高升之後，將會陸續出現沽售壓力，持有者應當把握要趁好消息

出貨的機會。

恆指應當維持窄幅拉鋸，暫時受制於保歷加通道頂線２５５３３之壓力，要累積一定動力之

後才能有機會再突破。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者並沒有持有上述股份



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