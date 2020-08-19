《缸邊隨筆－石鏡泉》為何我買山東黃金（０１７８７）？

《缸邊隨筆》今時，筆者持有三股：中國聖牧（０１４３２）、蒙牛乳業（０２３１９）、

山東黃金（０１７８７）。



持有奶業股，是因為筆者深信牛奶是培養下一代的重要食品，中國會對奶業，下大支持。大

家可以仍沉迷於三聚氰氨這個大垢，但如果仍認為中國會不改這個錯的話，是對中國政府行事認

識不足。我不妨在此寫一句，中國在三、五、七、十年後，會產出全球最優質的奶品，怎叫最優

質？將瑞士、荷蘭的奶品比下去，由於這是數年之後才知，先不談，談金。



前周金價突然下挫數百美元，回低於２０００元一盎斯，有問，是否金價見頂了？筆者仍持

數年前之估，金價可以見８０００美元或以上一盎斯。



筆者是否黐線，也不必討論，為甚麼金可見８０００美元一盎斯，也不討論，因為一如颱風

之形成，要有Ｎ個條件湊合，才可成風，條件未湊合夠，講８０００美元就是黐線。



昨日（１８日），環球金融市場震動了，幾十年來一直嘲笑持金者的巴菲特，今年第二季，

突然買入金礦股了，本欄昨天也討論過了，今天（１９日）不談了，只談談為何筆者會持有山東

黃金？



持金可以有三個途徑，持實金、持黃金ＥＴＦ、持金礦股，三種的優劣，於昨天亦已提過，

不贅，今日只談為何筆者揀了隻山東黃金。



香港第一次有金礦股，怕是１９８７年時的「十字軍」股票，他有年話在菲律賓找到個富金

的礦，有齊地質勘探報告，話是掘到條金脈，含金量高到無與倫比。筆者大學時唸地質，看到之

後認為無乜可能有咁豐富的含金量之礦脈，結果事後證明，其勘探報告是造假，小投資者自然損

失至零。



在礦業界，這類造假之事，屢有發生，金礦、銀礦、油礦、乜礦物礦，都可以給你個假的蘊

藏量。你不是行家，去豬肉枱跟刀手講，畀件靚豬肉來，你估你會買到乜肉？識豬肉的大嬸會告

訴刀手，要這件。大嬸，即是你阿媽，一定買到靚豬肉。至於你太座嘛……，唔敢講！



由於買礦業股，是買埋在地下的財富，如非內行人，你怎有金精火眼看穿個地殼？



＊Ｂａｒｒｉｃｋ Ｇｏｌｄ持有山東黃金＊



一些買金礦股者會以ＰＥ（市盈率），派息來揀股。這套揀股法，只合用於一般企業，將礦

業股這類隔地殼來買的股，最好是看看有無大行家做他的股東，如有，可以相信這個大行家已幫

你造好調研，如大行家被人呃，我們這些塘邊鶴，死咗都算啦！



山東黃金有個主要股東是Ｂａｒｒｉｃｋ Ｇｏｌｄ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ，就是巴菲

特買了其股的金礦公司，巴菲特買Ｂａｒｒｉｃｋ Ｇｏｌｄ，我買Ｂａｒｒｉｃｋ

Ｇｏｌｄ買的山東黃金，完了。



其他金礦股呢？我無資料談。



金礦股跟其他股一樣，如果太被熱捧，也不宜只揸不放。始終要講，值唔值。

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）



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