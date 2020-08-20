【阿里業績】阿里巴巴首季度非通用會計準則淨利潤升２８％勝預期

《經濟通通訊社２０日專訊》阿里巴巴（０９９８８）公布截至今年６月３０日止首財季，

集團歸屬於普通股股東的淨利潤達４７５﹒９１億元（人民幣．下同），按年大增１２４％，非

通用會計準則淨利潤按年增長２８％至３９４﹒７４億元，勝預期，非通用會計準則攤薄每股美

國存託股收益按年增長１８％至１４﹒８２元。

期內，收入按年增長３４％至１５３７﹒５１億元，主要由中國零售商業及雲計算業務的強

勁收入增長所驅動。核心商業業務按年增長３４％至１３３３﹒１８億元，中國零售商業收入按

年增長３４％至１０１３﹒２１億元，與上季度相比錄得強勁復甦。

首季度經調整ＥＢＩＴＤＡ按年增長３０％至５１０﹒３９億元。非通用會計準則自由現金

流為３６５﹒７億元。

今年６月集團的中國零售市場移動月活躍用戶數達８﹒７４億，單季淨增長２８００萬；截

至今年６月３０日止的１２個月，集團的中國零售市場年度活躍消費者達到７﹒４２億，單季淨

增長１６００萬。今年６月淘寶特價版的移動月活躍用戶數約４０００萬。



＊內地核心商業業務已全面恢復至疫情前水平＊



董事會主席兼首席執行官張勇表示，阿里巴巴在過去一個季度中取得出色的業績表現，這表

明疫情加速了消費者生活方式和企業運營模式的數字化進程，也很好地把握了由此帶來的增長機

遇。儘管正在經歷不同尋常的時期，集團仍專注於長期發展，為消費者和企業客戶創造真正的價

值。

首席財務官武衛表示，新財年的開局非常強勁，收入按年增長３４％，經調整ＥＢＩＴＤＡ

按年增長３０％。集團中國核心商業業務已全面恢復到疫情前的水平，雲計算收入按年增長

５９％。穩定的利潤增長和現金流使集團能夠繼續強化核心業務，並投資於長期成長。（ｂｉ）

