《缸邊麗評－熊麗萍》若仍有中芯，不用太忠心！

《缸邊麗評》中芯國際（００９８１）或被美國制裁的消息令股價急挫至１８元，美國各方

面至今仍未有進一步消息公布。雙方是否正在商討？又或事件發展會否膠著一段時間？目前難以

預測，但中芯國際股價料暫難有突破。



＊美制裁對企業打擊甚大＊



美國繼針對華為、ＷｅＣｈａｔ及ＴｉｋＴｏｋ的限制行動之後，續以內地大型及具發展潛

力的科技股為針對對象，中芯國際成為另一家被美國列入實體清單的科技企業的可能性不能抹煞

。美國針對華為的發展已是多年的事，去年美國商務部正式將華為列入實體清單，美國供應商宣

布將停止和華為進行業務往來，今年５月將封殺令升級，限制華為使用美國技術設計及生產晶片

，目的是打壓華為在電訊設備及５Ｇ網絡的急速發展。

美國針對華為的行動令中央政府再加大力度推動內地晶片行業發展，以期可達到「國產化」

替代，並拉近內地晶片生產技術與海外晶片生產商的水平，而中芯國際正是中央政府主力培養及

加大資金投入的晶片企業。美國瞄準這個時候出擊，對集團及內地晶片行業發展無疑是一大打擊

，內地半導體行業技術升級及發展肯定會被拖慢。



＊制裁若確立宜先離場＊



雖然美國至今仍未有正式公布，但中芯國際股價於本周一急挫逾兩成，這反映投資者暫避風

險的心態。中芯國際股價已重返５月初的另一主要起步位１８元水平，目前在１８至２０元之間

上落，股價向上或向下的機率似是各佔一半。目前看來，即使美國未有確認上述制裁消息，投資

者對美國制裁行動的陰影暫難消失，阻礙股價向上突破；相反，一旦確認有制裁行動，股價再向

下跌的機會甚高。

集團今年７月在上海科創板上市集資２００億元人民幣，其中一個原因是將資金投入１２英

寸芯片ＳＮ１項目，以及投入於先進及成熟工藝研發項目；但美國制裁令其在生產設備供應受阻

，同時在吸納人才及產品銷售亦大受影響。持貨者可觀望美國有何行動，再決定去留；一旦確認

有制裁行動，持貨者宜先離場，未持貨者現未宜撈底。

《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



＊筆者並無持有上述股份



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