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即市新聞

11/09/2020 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》下周出現ｃ浪下跌機會較大

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和４０％
，局勢則分別屬於顯著向淡和向淡。從昨天（１０日）好淡雙方進行拉鋸戰的情況來看，港股於
急跌一段後，反彈力度只屬一般，符合本欄「本周末，甚至下周二（１５日）前市況整體表現向
淡」的預期。隨著對淡友有利的時限將至，我們應開始研究短期調整浪已經運行完畢的可能性。
正路而言，短期調整浪應可被細分為一級的ａ－ｂ－ｃ三個浪，當中ａ浪很大機會已或快將完結

　　若現時進行的為ｂ浪反彈過程，隨後上演的將為可將大市帶往近日新低位的ｃ浪。觀乎當前
依然明顯利淡的投資氣候，整個短期調整浪已經結束的機會不大。本周或下周二過後，港股若見
跌勢持續，即確認ｃ浪下過程已經開始。於現貨市場內，投資者應耐心等候ＷＢＲ分析系統發出
買入訊號後，才中長線入市增持現貨。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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