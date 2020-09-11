《缸邊隨筆－石鏡泉》新桃花源記

《缸邊隨筆》中國有《桃花源記》，是人民為避戰亂，而逃入深山，今時美國人也上演「新

桃花源記」，逃入Ｓｅｃｒｅｔ Ｂａｙ。出逃的不是普通老百姓，而是富人。



《福布斯（Ｆｏｒｂｅｓ）》雜誌有報道，美國富人在美大選前「逃離」美國，逃到加勒比

海其中一個主要落腳點，叫Ｓｅｃｒｅｔ Ｂａｙ。據報在多明尼加的Ｓｅｃｒｅｔ Ｂａｙ最

近增加了６６％的美國人，打算在該地作較長期居住，原因是要避開新冠肺炎及美國國內的亂事

，尤其是他們預期美國總統選舉前後，可能出現的亂事。



特朗普在９月９日的一個推文講出了富人出逃的原因。一個沒有警察的地方，就是烏克蘭，

當時的顏色革命把烏克蘭的警隊拉下馬，逼警員跪在街頭去「贖罪」，結果是烏克蘭治安大亂，

估不到同樣的「無」警察日子，出現在美國，你叫美國富人能不出逃？



很富的人，逃去加勒比海，不太富的人又如何？東西兩岸的富人、中產基本是大規模移民，

移往美國中部的山區、鄉郊，他們稱之為「Ｔｈｅ ｍａｓｓ ｅｘｏｄｕｓ ｏｆ ２０２０

」。曾幾何時，洛杉磯是富人、中產天下，但今時就人去樓空了，留下來的窮人怎辦？瞓街囉。



警察少了，罪犯必然增加，有人將２０１９年美國最危險的城市圈了出來，我們可以叫得出

名，認識的美國大城市，基本上都是因犯罪多，而不宜居了。



這就是為甚麼《福布斯》雜誌在９月６日有個專輯，講為何美國富人逃至加勒比海。



在這個紛亂之美國局勢下，開始有人提出，這是否羅馬帝國滅亡的前奏，若是，則這個在

１１月的選舉，選出了哪位人來做總統（皇帝）已不重要，因為帝國覆亡的進程已啟動了。為何

有此說？這個需要個說明，明天續。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）



【ｅｔｎｅｔ－Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

