  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/09/2020 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》新桃花源記

　　《缸邊隨筆》中國有《桃花源記》，是人民為避戰亂，而逃入深山，今時美國人也上演「新
桃花源記」，逃入Ｓｅｃｒｅｔ　Ｂａｙ。出逃的不是普通老百姓，而是富人。
　
　　《福布斯（Ｆｏｒｂｅｓ）》雜誌有報道，美國富人在美大選前「逃離」美國，逃到加勒比
海其中一個主要落腳點，叫Ｓｅｃｒｅｔ　Ｂａｙ。據報在多明尼加的Ｓｅｃｒｅｔ　Ｂａｙ最
近增加了６６％的美國人，打算在該地作較長期居住，原因是要避開新冠肺炎及美國國內的亂事
，尤其是他們預期美國總統選舉前後，可能出現的亂事。
　
　　特朗普在９月９日的一個推文講出了富人出逃的原因。一個沒有警察的地方，就是烏克蘭，
當時的顏色革命把烏克蘭的警隊拉下馬，逼警員跪在街頭去「贖罪」，結果是烏克蘭治安大亂，
估不到同樣的「無」警察日子，出現在美國，你叫美國富人能不出逃？
　
　　很富的人，逃去加勒比海，不太富的人又如何？東西兩岸的富人、中產基本是大規模移民，
移往美國中部的山區、鄉郊，他們稱之為「Ｔｈｅ　ｍａｓｓ　ｅｘｏｄｕｓ　ｏｆ　２０２０
」。曾幾何時，洛杉磯是富人、中產天下，但今時就人去樓空了，留下來的窮人怎辦？瞓街囉。
　
　　警察少了，罪犯必然增加，有人將２０１９年美國最危險的城市圈了出來，我們可以叫得出
名，認識的美國大城市，基本上都是因犯罪多，而不宜居了。
　
　　這就是為甚麼《福布斯》雜誌在９月６日有個專輯，講為何美國富人逃至加勒比海。
　　
　　在這個紛亂之美國局勢下，開始有人提出，這是否羅馬帝國滅亡的前奏，若是，則這個在
１１月的選舉，選出了哪位人來做總統（皇帝）已不重要，因為帝國覆亡的進程已啟動了。為何
有此說？這個需要個說明，明天續。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）
　
【ｅｔｎｅｔ－Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ
　
ｅｔｎｅｔ　ＭＱ強化版Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

etnet財經.生活App精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android

返回新聞主頁

最新專題
More
香港要聞10/09/2020
警方拘捕15人　涉嫌操控壹傳媒股價
財經熱話10/09/2020
【迎戰虛銀】虛銀推高息存款吸客　匯豐取消多項基本銀行服務收費
中國故事10/09/2020
《神州經脈》中美角力持續　A場科技股未止瀉　人幣即期止兩連貶
財經熱話10/09/2020
【百勝上市】百勝中國首掛半日潛水近半成　分析看淡增長前景
FOCUS10/09/2020
【FOCUS】歐盟謀戰略「韌性」　恐添「世界工廠」冷風
開市Good Morning10/09/2020
《開市Good Morning》林家亨：下周五前應減貨
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【DIVA Channel】賞型格KitchenAid電焗爐

【立即下載】etnet App 連環賞 玩遊戲贏走總值70萬元獎賞！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金