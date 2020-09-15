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即市新聞

15/09/2020 11:26

《窩輪豪情－梁業豪》中國飛鶴的量度升幅目標

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為非必需性消費
業、原材料業與工業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為思
摩爾（０６９６９）、中國恆大（０３３３３）與中國平安（０２３１８），可用作買入其相關
認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，
則宜首選民生銀行（０１９８８）、中國鐵塔（００７８８）與中信股份（００２６７）。
　　經過早前回落調整後，中國飛鶴（０６１８６）再展升浪，股價現正挑戰７月９日高價
１８﹒０６３元阻力。此股仍處中期強勢中，買賣雙方現於１７﹒６２３元關口附近進行激戰。
日線圖全面向好，有利股價於短期內往上突破，惟短線投機者應將止賺位╱止蝕位推上本月９日
高價１７﹒１２元。自５月下旬低價１２﹒２４８元起的升浪止於１８０６３元，其後沽家曾見
反攻回７月３１日低價１４﹒２８３元，量度升幅目標為１４﹒２８３元＋（１８﹒０６３元－
１２﹒２４８元）Ｘ０﹒６１８＝１７﹒８７７元和１４﹒２８３元＋（１８﹒０６３元－
１７﹒２４８元）＝２０﹒０９８元。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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