《古臣周記－古臣》福祿、樂享互動齊上市，新經股新股應點部署？

《古臣周記》近日兩隻新經濟股福祿控股（０２１０１）同樂享互動（０６９８８）先後招

股，雖然兩者入場費相若，但係主要業務各不相同。儘管最近熱炒嘅新經濟龍頭股ＡＴＭＸＪ開

始有回調壓力，但呢兩隻ＩＰＯ認購火爆，想炒新股嘅缸友，呢兩隻股應該點揀？又應該點樣部

署？邊一隻又更值博呢？



＊虛擬商品及服務平台福祿控股＊



福祿控股係神州領先嘅第三方虛擬商品及服務平台運營商。簡單來講，福祿控股主要嘅業務

就係出售會員服務及程序內虛擬貨幣、遊戲相關預付虛擬卡及遊戲貨幣、電話費及數據流量包及

禮品卡及電子優惠券等。根據２０１９年嘅成績表，佢主要收入超過七成係來自虛擬商品相關服

務嘅佣金。目前，ＱＱ（００７００）、網易（０９９９９）、愛奇藝同完美世界都係佢嘅合作

夥伴。根據弗若斯特沙利文資料，以集團２０１９年收入計，係神州最大第三方虛擬商品及服務

平台運營，市場份額近８巴仙；而且預計到２０２４年神州虛擬商品及服務「孖屐」較２０１９

年將會有超一成嘅符合年增長，擴大至２１００２億人仔。

福祿控股現時已經同５位基石投資者簽訂協議，當中，佢嘅合作夥伴完美世界投資１００萬

美金，而恆地（０００１２）主席李家傑旗下基金認購６００萬美金。５位基石投資者合計投資

１﹒７５億港紙，按中間價計約總集資額約２２巴仙。但係從５位基石投資者嘅背景睇，佢比較

缺少重磅基金嘅支持。但福祿控股都有一個優勢，目前虛擬商品交易平台公司，暫無上市公司。



＊內媒稱「神州ＴＴＤ」樂享互動＊



花旗國廣告科技營銷巨頭ＴＴＤ（Ｔｈｅ Ｔｒａｄｅ Ｄｅｓｋ）為投資者寵兒，業務前

景被受睇好。獲內媒稱為「神州ＴＴＤ」嘅樂享互動，係神州效果類自媒體營銷服務提供商，主

要係向遊戲、網路文學等提供廣告營銷，並通過微信公眾號、ＴｉｋＴｏｋ、ＫＯＬ等發布。根

據弗若斯特沙利文的資料，按２０１９年總收益計，其喺神州排名第一，「孖屐」份額約２巴仙

。講起數字營銷服務商，阿臣就諗起當年嘅超購王赤子城科技（０９９１１），不過赤子城主要

提供移動廣告，樂享則係提供效果類營銷。而且赤子城仲有開發應用程序嘅業務，其首掛當日就

高開超九成，唔知樂享互動有無機會複製呢。

樂享互動主席兼行政總裁朱子南表示，未來發展重點之一為ＴｉｋＴｏｋ平台流量，未來或

向東南亞、俄羅斯發展，儘管ＴｉｋＴｏｋ受到部分國家打壓，但料３年內對公司影響不大。另

外，據今年首季成績表，佢超過九成收入來自微信流量。鑒於依家中美關係未見緩和，而Ｔｉｋ

Ｔｏｋ同微信更喺風口浪尖，雖公司強調目前以國內市場為主，但要進一步發展離不開要向外拓

展，中長線嘅投資者要留意。

樂享互動引入嘅基石投資者較福祿控股更重磅。目前有４位基石投資者合計投資２７００萬

美金，按中間價計約佔發行股份１６巴仙。當中，包括美國投資者Ｔｅｒｒｅｎ Ｐｅｉｚｅｒ

家族基金、阿布扎比資本集團，各認購１０００萬美金；移卡（０９９２３）都認購咗２００萬

美金。



＊享樂更值博，中線睇好福祿前景＊



講到ＩＰＯ上市表現，無非都係同「孖屐」嘅供求關係有關。先發嘅福祿控股據報擬上限８

﹒９銀定價，公開發售部分超額認購逾１２００倍，凍資逾１０６８億銀。後起嘅樂享互動表現

都好優秀，本周一（１４日）截孖展，據報合共錄得近９３０億元孖展認購，超購近５３２倍，

最新消息指定價２﹒８８銀，為招股價範圍２﹒１４至３﹒２１銀中間偏上水平。兩股同樣火熱

，估計一手中籤率約１０巴仙。

除咗「孖屐」反應外，ＩＰＯ嘅保薦人過往表現都係值得參考嘅因素。福祿控股嘅莊家係招

銀國際，九毛九（０９９２２）就係佢負責。不過，阿臣睇返近年由佢帶嘅ＩＰＯ，首日表現最

好就係九毛九，其次就係同程藝龍（００７８０），其他表現都一般般。樂享互動嘅保薦人之一

係招商證券，近年由佢帶且首日表現好嘅股份有華夏視聽教育（０１９８１）、啓明醫療（０２

５００）及信達生物（０１８０１）。

就咁睇，兩隻股首日表現樂享互動會更勝一籌，不過中線來講，阿臣更睇好福祿前景。首先

，樂享互動有同業嘅赤子城做參考，當時佢首日爆升後次日就急跌，業務上樂享存不確定因素。

福祿主要就係賣點數卡及禮品卡，相信隨著電子支付愈來愈普及，「孖屐」會進一步擴大，而且

佢目前嘅合作夥伴多係行業龍頭，發展前景唔會差得去邊。

阿臣無現金入飛抽福祿控股同樂享互動，等兩股掛牌後睇升幾多再作部署。阿臣個倉本周暫

時按兵不動。



表列截至９月１６日早上１１時３０分阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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港股：

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ １０股 １０９７﹒００ １４２６﹒００ １４２６０

平安好醫生 ２００股 ５２﹒９０ １１５﹒２０ ２３０４０

阿里巴巴 ２００股 ２１０﹒５０ ２７０﹒２０ ５４０４０

港交所 １００股 ２６４﹒５０ ３７５﹒２０ ３７５２０

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股票市值 ： １２８８６０元

剩餘現金 ： １０８８６９元

組合淨值 ： ２３７７２９元

組合本月收益表現： －１﹒４％（截至上月底止組合淨值：２４１１１２元）

組合累計收益表現： ＋１２６﹒４％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至９月１６日早上１１時３０分

