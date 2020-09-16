《午市前瞻》港股缺乏消息刺激，料２４６００水平徘徊

《經濟通通訊社１６日專訊》市場關注美國聯儲局議息，隔晚美股靠穩，港股隨外圍高開９

１點報２４８２３點，惟幾近半日最高位。未幾，重磅股普遍走低，當中匯控（００００５）暫

六連跌失守３２元，創２０１６年中以來新低；部分地產股及中資金融股走勢偏軟，加上Ａ股同

樣走低。最終港股半日失守百天線（約２４８６１點），收報２４６７２點，跌６０點或跌０﹒

２４％，主板成交５４９﹒１３億元。國企指數報９８２４點，跌４點或跌０﹒０４％。恆生科

技指數報７４１６點，升６７點或升０﹒９２％。

Ａ股方面，上證綜合指數收報３２８７點，跌７點或跌０﹒２４％，成交１４９７﹒３４億

元人民幣。深證成份指數報１３０２９點，跌１１４點或跌０﹒８７％，成交２７５９﹒１７億

元人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）升０﹒７６％，報５３３﹒５元；匯控（００００５）跌

０﹒６２％，報３１﹒８５元；友邦（０１２９９）跌１﹒５３％，報８０﹒５５元；中移動（

００９４１）跌０﹒６５％，報５３﹒２元；港交所（００３８８）升０﹒９７％，報３７４﹒

６元。



＊蘋果新ｉＰａｄ，比亞迪電子破頂＊



隔晚蘋果公司舉行發布會，當中未有推出新型號ｉＰｈｏｎｅ，部分手機設備股走軟，瑞聲

（０２０１８）跌０﹒５３％，報４６﹒５５元；舜宇（０２３８２）跌０﹒４８％，報１２３

﹒７元；丘鈦（０１４７８）升０﹒１１％，報９﹒２５元；高偉（０１４１５）跌１﹒３２％

，報２﹒９８元；然而蘋果推新ｉＰａｄ，有內媒體指由比亞迪電子（００２８５）作為代工方

，升０﹒８７％報４０﹒７５元，盤中見４３﹒７元創新高。

部分新經濟股造好，獲大摩給予增持兼炒國慶黃金周的同程藝龍（００７８０）升５﹒１７

％，報１５﹒０４元；阿里健康（００２４１）升３﹒２２％，報１９﹒２６元；內地放寬電影

院入座率，貓眼娛樂（０１８９６）升２﹒４５％，報１３﹒４元；閱文集團（００７７２）升

２﹒１３％，報５７﹒４５元；９月國際站採購成績報捷的阿里巴巴（０９９８８）升１﹒３５

％，報２７１元；美團點評（０３６９０）升０﹒９％，報２４５﹒８元。

據內媒早前向中芯（００９８１）求證獲悉，公司已依照規定向美方申請繼續供貨華為，並

重申將嚴格遵守相關國家和地區的法律法規。中芯半日升５﹒４２％，報２０﹒６元；華虹半導

體（０１３４７）升５﹒０２％，報２６﹒１５元；ＡＳＭ（００５２２）升０﹒９６％，報７

８﹒９５元。



＊比亞迪升逾２％創新高兼見「紅底」＊



部分汽車股見強勢，比亞迪股份（０１２１１）升２﹒４２％，報９９﹒６５元，盤中見１

０１﹒９元創新高；長城汽車（０２３３３）全資子公司諾博汽車完成收購德國汽車配件廠商Ｍ

ｏｔｕｓ，長汽升４﹒０６％，報１０﹒２６元；吉利汽車（００１７５）跌１﹒３６％，報１

５﹒９６元；廣汽（０２２３８）升０﹒３％，報６﹒７元；恆大汽車（００７０８）反彈４﹒

９９％，報２６﹒３元。

醫藥股有炒作，將發表抗癌藥達伯舒研究結果的信達生物（０１８０１），半日升３﹒８６

％，報６４﹒６元；君實生物（０１８７７）升６﹒６３％，報５１﹒４５元；維亞生物（０１

８７３）升５﹒６９％，報９﹒１元；康龍化成（０３７５９）升２﹒８４％，報９６﹒０５元

；中生製藥（０１１７７）升０﹒５６％，報９﹒０５元。

人民幣兌美元再創１６個月高位，紙股繼續抽升。理文造紙（０２３１４）升１１﹒０２％

，報５﹒４４元；玖龍紙業（０２６８９）升２﹒７３％，報１０﹒１６元；晨鳴紙業（０１８

１２）升０﹒８６％，報３﹒５２元；陽光紙業（０２００２）升４﹒９６％，報１﹒４８元。

航空股亦造好，南航（０１０５５）升１﹒８６％，報４﹒９３元；國航（００７５３）升

１﹒７％，報５﹒９９元；東航（００６７０）升２﹒９６％，報３﹒８２元；國泰（００２９

３）升０﹒３３％，報６﹒１５元。（ｋｓ）



＊張智威：阿里一注獨贏，華夏科指ＥＴＦ分散風險＊



雖然美國總統特朗普稱新冠疫苗可能在三至四周就?，但今日港股再度落入窄幅波動格局，

信誠證劵聯席董事張智威對《經濟通通訊社》表示，預期港股短線仍會於２４６００點，即百天

線附近上落，上下波幅約４００點至５００點，支持位於２４０００點。他表示，有陰謀論稱早

前美股急回是民主黨在背後有份操作，因美股跌，特朗普的支持率亦會下降，張智威提醒，無論

陰謀論是否屬實，愈臨近１１月美國總統大選，預料股市就會愈波動。

在市況膠著的情況下，他看好物管板塊不會受累中美貿易戰及疫情，不少更已從高位回落兩

成，其中新城悅服務（０１７５５）２２元至２３元可買入，上望２５元。

另外，他看好科技股表現，其中預期阿里巴巴旗下螞蟻集團１０月上旬正式上市，有阻阿里

釋放其價值，相信股價可再破頂。至於購入科指ＥＴＦ可分散風險，其中華夏恆生科技指數ＥＴ

Ｆ（０３０８８）的管理費較低，可望突破１０元。（ｎｓ、ｋｓ）

