【螞蟻上市】螞蟻集團據報爭取香港上市最快下周獲批

《經濟通通訊社１６日專訊》據路透旗下《ＩＦＲ》引述知情人士報道，阿里巴巴

（０９９８８）旗下螞蟻集團爭取其香港上市計劃最快下周獲批。

消息指，香港發售的股份可能較上海為多，因為香港發售部分或會包括舊股。據報，集團暫

定於９月２８日一周進行上市推介，預計１０月底左右上市。

螞蟻集團科創板ＩＰＯ將於９月１８日（周五）上會。（ｃｌ）

