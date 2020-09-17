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即市新聞

17/09/2020 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》反彈浪或已見頂

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和４０％
，局勢則分別屬於顯著向淡和偏淡。近日ＷＢＩ－ＥＳＴ持續回升，昨天（１６日）ＷＢＩ－
ＳＴ亦開始跟隨。未來兩、三個交易日屬於關鍵日子，若能連升收場，港股中期局勢將可正式轉
強，而ＷＢＩ－ＭＩ亦有機會上升＋１，指示中線投資者入市增持現貨。昨天市況所見，大市於
沽壓正在增大中，故不排除反彈浪已經完結或已到一個段落的可能性，事實上，恆指日線圖
ＳＴＣ的％Ｋ仍待升離％Ｄ。
　　此外。ＳＡＲ剛出現了極點高位，增大了反彈浪已經見頂的可能性。建議中線投資者暫時只
動用３１﹒２５％資金持貨，於ＷＢＩ－ＳＴ升抵０時，才將中線實際持貨量上調回３７﹒５％
，再於ＷＢＩ－ＭＴ升抵＋１時，進一步上調至５０％。由於大市於本月底前向淡的機會依然略
大，沒有ＷＢＩ訊號的指示，本欄拒絕入市加注持貨。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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