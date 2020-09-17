《行內行外－梁崇讓》福與禍、喜與憂，各有見解！

《行內行外》美股指數出現大幅波動，近月美國科技股不斷上升創出新高，而在上周則突然

急速回跌，據媒體報道，這與日本軟銀集團（Ｓｏｆｔ Ｂａｎｋ Ｇｒｏｕｐ）大舉購入美國

科技股衍生產品有關。消息人士稱軟銀購入了４０億美元的科技股認購期權，產品與名義價值與

約５００億美元的股票掛勾，同時沽出行使價更高的認購期權，這種做法可能是利用牛市認沽跨

價（ｂｕｌｌ ｃａｌｌ ｓｐｒｅａｄ）來部署，帳面利潤已不菲。在此時軟銀大量沽出手上

持有獲利豐厚的科技股，自然令這類股票在市場上的股價急跌，在骨牌效應下，也拖累其他股票

的價格下跌，因此已製造了一次小股災，同時影響全球股市向下。雖然傳聞有待證實，但市場又

再討論美國股市的升浪會否因此而結束，這真是要認真看清美股未來的走勢了。



＊軟銀期權與小股災＊



關於軟銀的傳聞令投資者擔心，唯恐軟銀在美國股市投資市場上有機會出現巨大虧損，令其

股價立即下跌也是合理反應，只是有專家認為如軟銀做足對沖，理論上是不會出現重大虧損的，

這次只是獲利沽貨，鎖定既得利潤而已，現時市場更傳出軟銀不斷售賣資產可能是部署私有化的

舉動，因此估計套現行動也會陸續有來，是耶非耶？有待觀察。至於軟銀是否已做足了對沖，還

是有對賭的可能性？相信局外人應不容易得知了。



筆者記憶所及，當年中信泰富（００２６７）的外匯對沖和國泰（００２９３）的燃油對沖

，也是聲稱利用衍生產品作為套戥，最後卻令企業帶來巨大虧損，究竟真正的原因是甚麼呢？真

相又有誰知道呢？最不幸的還是買入這些股份的投資者，大部分都不知道企業買入衍生產品的來

龍去脈而有所損失，唯怨自己後知後覺了！



＊衍生工具五花八門＊



當今世界最令全球震撼的投資事件，必定是衍生產品巨頭雷曼迷債事件，因雷曼衍生產品的

爆煲，引發了全球金融海嘯。筆者相信曾經歷是次海嘯的各國政府官員和所有金融機構的員工以

及投資者都不會忘記的，只是事隔至今已超過十多年，金融世界的掌舵人已面目全非，也出現了

更多新世代的投資者參與。據悉現時場內或場外的期權交易規模越來越大，正常情況下，任何大

額的期權交易都會引致投資者、莊家或發行商通過買賣股票來對沖，這自然令市況波動加劇，難

怪今次傳出軟銀因期權而拋售股票，投資者頓成為驚弓之鳥，急急忙忙在市場上拋售股票，一般

散戶只能跟風而不知因由了。



自０８金融海嘯後，市場人士似乎並沒有好好汲取教訓，還是不斷積極擴大衍生工具的發展

，為了促進市場交易和秀麗業績，反而增加五花八門的衍生產品種類和投資方法，這種做法是為

了市場的進取發展，還是急功近利呢？那留待大家來評論吧！香港交易所（００３８８）正是支

持衍生產品的表表者，其炒賣種類應比澳門賭場花款更多，除了提供衍生產品的種類繁多，包括

期指、期權、ＥＴＦ、備兌認股證、累計股票期權、牛熊證、價內證、利率期貨、外匯期貨，現

時更有反向產品等等外，還積極鼓勵散戶投資者參與，與某些國家不容許散戶參與買賣完全不同

，因此香港散戶參與衍生產品買賣的比率普遍較其他市場高。



＊散戶衍生工具參與率高＊



香港雖然屢有媒體報道，普羅投資者在衍生產品上的損失是天文數字，但有關當局從不過問

或限制散戶參與衍生工具市場的投資。而近年內地多間巨頭在港掛牌上市後，其衍生工具產品推

出的時間表卻不斷提速，這又是為甚麼呢？促進市場發展？刺激交易量？增加波動性？還是真的

提供與投資者多些對沖工具呢？相信大家心照不宣吧！



香港交易所為了增加收入，在發展衍生工具和新投資產品確是不遺餘力，由於買賣衍生產品

所動用的資金可不太多，加上是槓桿式投資，其波動性頗大，雖然散戶在炒賣過程中賺取利潤並

不容易，但他們對參與衍生產品炒賣仍是樂此不疲，像上了賭癮般，那港交所、衍生工具的發行

商和機構性投資者以及大戶怎不歡迎呢？有此現象只因香港仍是全球最自由的經濟體系，無論在

資金流動和參與的投資機構皆對這些衍生產品都沒有太大的限制，這也形成了香港散戶在衍生產

品的參與率較其他地方為高，這是福？是禍？是喜？是憂？還讓諸位看官自行判斷吧！



＊港續評為最自由經濟體＊



後記：由中國國務院發起成立的公募基金中國發展研究基金會，與四大國際會計師事務所之

一的普華永道，６日聯合發表名為《機遇之城２０２０》的城市發展報告，顯示北京、上海、廣

州、深圳已成內地的「超一線」城市，香港在報告涵蓋的４２個城市中排第９。但在加拿大菲沙

研究所在《世界經濟自由度２０２０年度報告》中，再次把香港評為全球最自由的經濟體，自報

告開始發布以來，香港一直位列全球第一。兩份報告有不同的表述，一份是來自內地說明內地城

市發展的機遇較香港好，而另一份則是外國研究所發出的，反稱香港仍是全球最自由的經濟體，

可見在西方國家的眼中，香港雖然是中國不可分割的一部分，一直受去年黑暴和疫情的影響，但

經濟制度上仍是全球最自由的城市，相信只要疫情穩定，社會暴力事件減退，香港的經濟很快便

能復甦，至於近期傳出有資金流走也屬正常，由於香港的制度讓資金流動自由，因此每次香港出

現經濟調整，資金自然流走，但如經濟氣氛一旦轉好，相信資金很快又重臨香港市場了，危機的

出現，是否機遇的來臨？真是各有見解了！

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



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