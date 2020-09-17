《缸邊隨筆－石鏡泉》免費攞部華為雲手機！

《缸邊隨筆》先說甚麼是「雲」（Ｃｌｏｕｄ）。「雲」可看作是儲物倉，家裏太多雜物，

放不下，便租個儲物倉，將不常用的物品外儲，要用時，才去儲物倉拿回來用。



大家手機上，佔位最多的，是相片、錄像、音樂等等，這些資訊佔手機的儲存量大，但又不

是經常用，所以軟件商就提供「雲」予手機用戶去儲這些相片、錄像、音樂等資訊。這些發展早

於２０１２年已推出，之不過早前不少人對「雲」不大相信，怕私隱被侵犯。但隨著多人用過，

亦因保密技術的改進，「雲」便愈來愈受人用上，唯一詬病的，是要付費。不過，儲物於儲物倉

，不是要付費嗎？為甚麼還有人不放在不用收費的自家大廳，而要儲於要收費的儲物倉？原因簡

單，將物件（資訊）外儲，你家大廳（手機）就可以更多的空間來招呼客人或必要時開

Ｐａｒｔｙ。



華為的「雲手機」是將應用「雲」更推廣一步，不止可以儲相片、錄像、音樂，更可以玩雲

遊戲（不少機都可）。亦可以做移動辦公、直播互聯場景等。



不少手機商、網絡服務商，都有提供「雲」（儲備）服務。



蘋果很早已將ＭｏｂｉｌｅＭｅ功能，改寫為ｉＣｌｏｕｄ服務，我的蘋果手機的

ｉＣｌｏｕｌｄ儲存空間不足，資料無法備份，要求我增加（即要加錢買空間）或管理儲存（即

ｄｅｌｅｔｅ），我不想俾錢蘋果賺，寧可不備份，資料無就無啦！嗱，我是不會買蘋果手機的

。目前的蘋果手機是講Ｔａｌｋ後，主辦者送的。



２０１１年８月阿里巴巴（０９９８８）推出「阿里雲」，同年小米（０１８１０）、騰訊

（００７００）也聯合網絡商推出各自的「雲」。



２０１１年９月百度和戴爾也發展「雲」。２０１３年３月，內地首款「老人雲」由沃愛思

推出面世，可通過Ｗｅｂ，讓子女遠程可操作控制父母手機，可以隔空管理老人手機上的設置，

遠程定位（防老人走失），監察老人健康狀況、鬧鐘等等。



造雲手機，不用很高端的芯片，２８納米已很足夠。蘋果在２０１１年前已推出雲，那年，

有幾多納米的芯片可供蘋果用？不也就是２８納米，以至６４納米？北斗系統是在太空的，夠不

夠「雲」？北斗系統就是用２８納米的，北斗系統用的２８納米芯片是中國產還是美國產？諗都

知啦，用美國芯片，它們真有後門㗎，兩下子就被你美國佬廢了啦！



美國制裁華為的５Ｇ芯片，就好像美國禁石油輸中國，如中美一開戰，你認為不會嗎？但如

果紅旗車廠將諸葛亮的木牛流馬復活，不用石油，咁又點制得我死？當然木牛流馬是講笑。但電

動車、高鐵就可以擺脫美國制油之險，即使無石油，也可運兵。明白電動車的戰略地位了嗎？



華為打從一開始，就不是要造硬件，而是以軟件為主。造５Ｇ手機，華為只可能成為Ｎ個生

產商之一，會是個血戰，但如做鴻蒙操作系統，以１４億人的市場，不用很久就一定成全球

Ｎｏ﹒３，就算亞於谷歌安卓、蘋果ｉＯＳ，也是Ｎｏ﹒３，更何況鴻蒙是從設計之初已是求與

安卓這個Ｎｏ﹒１的操作系統兼容，也就即是可以有條件成為Ｎｏ﹒２，把蘋果ｉＯＳ壓下去，

做到Ｎｏ﹒２和做Ｎｏ﹒３，生存率是不同的。



如大家有興趣知道華為雲手機的功能，請登入「一文讀懂雲手機」（ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｂ

ｓ﹒ｈｕａｗｅｉｃｌｏｕｄ﹒ｃｏｍ╱ｂｌｏｇｓ╱１９１７１０）。華為為推廣其雲手機，

更由今時起至９月３０日，每日送出２０部華為雲手機，請填好「華為免費雲手機試用」的表格

（ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｃｔｉｖｉｔｙ﹒ｈｕａｗｅｉｃｌｏｕｄ﹒ｃｏｍ╱ｃａｒｎｉｖａｌ

╱ｃｐｈ﹒ｈｔｍｌ？ｕｔｍ＿ｓｏｕｒｃｅ＝ｂａｉｄｕ＆ｕｔｍ＿ｍｅｄｉｕｍ＝ｓｅ－ｃ

ｐｃ－ｏｐ＆ｕｔｍ＿ｃａｍｐａｉｇｎ＝１００７９＆ｕｔｍ＿ｃｏｎｔｅｎｔ＝＆ｕｔｍ＿

ｔｅｒｍ＝％Ｅ４％ＢＡ％９１％Ｅ６％８９％８Ｂ％Ｅ６％９Ｃ％ＢＡ％Ｅ６％８Ａ％Ａ５％

Ｅ４％ＢＢ％Ｂ７＆ｕｔｍ＿ａｄｐｌａｃｅ＝ＡｄＰｌａｃｅ０２４８３５）。先聲明，要有

個免費手機，也要每月交「雲」費，要４００多元一個月。你可能認為貴，但如果雲手機只賣你

四千多元具５Ｇ以至６Ｇ功能，用兩年就換機也是共費萬二元，跟你蘋果機相若，但已經有雲了

，不同於蘋果，買完機後，還要另加雲費。



＊鴻蒙生態圈三五年成氣候＊



華為今時要做的，是盡量拓大鴻蒙的生態圈，只要華為雲手機能持續發展三、五年，就會令

蘋果ｉＯＳ、谷歌安卓，有好看的。



當特朗普制裁美半導體芯片賣予中國時，高盛就有報告指出：「特朗普要為葬送美國半導體

業，負上歷史責任。」



的確，特朗普不這樣離譜，中國是不會下決心，舉全國之力去造半導體、造芯片，因為中國

尚有不少崇美者（不能稱之為漢奸）的公知，認為不應和美國拼，但這數月下來，還有哪些人敢

公開崇美，結果就是方便了中國政府去急發展中國的半導體業，不要講中國可以全部國產，就算

只有三分之一國產，美國的半導體業可以死三分之一至二分之一，今時中國每年向美國入口逾

３０００億美元的半導體，如少了三分一的入口量，美國的半導體業就會少了幾多利潤？少了利

潤怎有資金去再投資，再開發新產品？有謂窮不與富（商）敵，富（商）不與官爭，美國的半導

體業是富（商），而不是官，今時中國的半導體業肯定是官（但會掛個富「商」字牌），死未？



２０２０年９月１５日，不單是華為日，在５年１０年之後，美國的半導體業要認真考量高

盛之言：「特朗普要為葬送美國半導體業，負上責任。」



中國除了有個外號叫：東方巨龍。此外，還有一個名稱叫做：發展經濟粉碎機，就是凡是中

國能生產的都會變成為白菜價。現在特朗普，逼使中國政府要立心做半導體，估計一做起上來，

有些美國（連累埋台、日、韓）半導體的產品就會淪為白菜價，這就不是利潤減少這麼簡單了，

而是一些高成本的美國半導體公司，可能要倒閉，若是，納斯達克指數會怎樣了，這就是高盛這

個金融機構要發出警告的原因。為了要促成特朗普這個偉大美國的歷史任務，筆者會付６０００

多元買部華為雲手機，並每月付４００多元的雲服務費，起碼支持華為兩年。花一萬五千多元，

就可以學習到未來二，三十年的通訊新科技，並參與一個歷史創舉，十分化算。希望各位，也支

持一下，使特朗普名留青史。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）



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