《午市前瞻》科網股回吐壓力大港股表現乏力，料２４２００現支持

《經濟通通訊社１７日專訊》隔晚美股升跌不一，亞洲股市今早初段時間榮辱互見，隨後美

股期貨於亞洲開市時段下挫，納指更跌逾１％，消息指美股「四巫日」將至，亞洲股市全面急回

，而港股則受拖累下曾跌４７４點，盤中低見２４２５０點。個股方面，小米（０１８１０）急

瀉並曾錄得２億元主動賣盤，而友邦（０１２９９）、騰訊（００７００）、匯控（００００５

）等重磅股同樣受壓，成大市下挫主因。最終恆指午市收報２４３２７，跌３９７點或跌１﹒６

１％，主板成交６９２﹒３０億元。國企指數報９７１６，跌１２８點或跌１﹒３１％。恆生科

技指數報７２８３，跌１４６點或跌１﹒９７％。

內地Ａ股同樣跟跌，上證綜合指數報３２５１點，跌３２點或跌０﹒９９％，成交１５３８

﹒１０億元人民幣。深證成份指數報１２８８５點，跌１２６點或跌０﹒９７％，成交２６８８

﹒１８億元人民幣。

重磅股方面，香港交易所（００３８８）跌０﹒９１％，報３７１元；騰訊控股（００７０

０）跌１﹒９６％，報５２４元；中國移動（００９４１）跌１﹒１３％，報５２﹒５元，以現

價計，該股暫連跌３日，累計跌幅２﹒４２％；友邦保險（０１２９９）跌２﹒１６％，報７９

﹒２５元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３﹒１２％。



＊油價急彈油股逆市升，比亞迪破頂車股榮辱互見＊



颶風「薩利」影響美國原油停產，加上美國汽油存庫下跌，刺激油價彈逾４至５％，本港油

股逆市造好，中石化（００３８６）升０﹒９％，報３﹒３８元；中石（００８５７）０﹒８％

，報２﹒５１元；中海油（００８８３）升１﹒３４％，報８﹒２９元；聯合能源集團（００４

６７）升５﹒０８％，報１﹒２４元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１１﹒７１％；中

海油服（０２８８３）升３﹒０８％，報５﹒６９元。

車股走勢榮辱互見，而比亞迪（０１２１１）再度破頂，大摩指估值已反映基本面，比亞迪

股份升３﹒０９％，報１０６﹒８元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅２３﹒６１％；

吉利汽車（００１７５）跌０﹒２５％，報１６﹒０２元；華晨中國（０１１１４）跌１﹒４１

％，報７﹒０１元；長城汽車（０２３３３）升０﹒２％，報１０﹒１４元；廣汽集團（０２２

３８）升２﹒８１％，報６﹒９６元。

受美國科技股拖累，本港科指股同樣跟跌，小米集團（０１８１０）跌５﹒９３％，報２１

﹒４元，為半日最差藍籌；同程藝龍（００７８０）跌３﹒９８％，報１４﹒４８元；京東集團

０９６１８）跌３﹒８２％，報２８７元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒９％；阿

里健康（００２４１）跌３﹒７７％，報１８﹒９元；新東方在線（０１７９７）跌３﹒４７％

，報３４﹒７５元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒２７％。



＊聯儲維持利率不變銀行股捱沽，傳房企需上報負債率內房回吐＊



聯儲局宣布維持息口不變，並從點陣圖顯示零利率有機會維持到２０２３年，消息令本港銀

行股捱沽，匯豐控股（００００５）跌２﹒２％，報３１﹒０５元，以現價計，該股暫連跌７日

，累計跌幅５﹒９１％。；恆生銀行（０００１１）跌０﹒８３％，報１１９﹒８元；東亞銀行

（０００２３）跌２﹒５２％，報１６﹒２６元，以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅５﹒２

４％。；中銀香港（０２３８８）跌０﹒６９％，報２１﹒６元；渣打集團（０２８８８）跌０

﹒２６％，報３７﹒７元。

融資「三條紅線」９月１日起已在１２家內地房企試點實施，有指監管部門要求試點房企每

月１５日前提交相關負債數據，內房股普遍下跌，新城發展（０１０３０）跌２﹒７％，報６﹒

８６元；中海外（００６８８）跌０﹒７１％，報２１﹒０５元；華潤置地（０１１０９）跌２

﹒５９％，報３５﹒７５元；融創中國（０１９１８）跌０﹒７８％，報３１﹒９５元；

碧桂園（０２００７）跌０﹒８４％，報９﹒４１元；中國恆大（０３３３３）跌０﹒４８％，

報１６﹒６４元。

大行摩通發表研究報告，將理文造紙（０２３１４）目標價由５元升至６﹒５元，評級由中

性升至買入，該股升６﹒５９％，報５﹒８２元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅２９﹒

３３％。；晨鳴紙業（０１８１２）跌０﹒５７％，報３﹒５元；陽光紙業（０２００２）跌０

﹒６９％，報１﹒４４元；玖龍紙業（０２６８９）升０﹒５９％，報１０﹒２６元，以現價計

，該股暫連升６日，累計升幅１１﹒０４％。



＊葉尚志：料現報復性消費帶旺消費旅遊股，建議入手同程藝龍與李寧＊



美國聯儲局議息會議維持低利率不變，惟港股走勢偏軟。第一上海證券首席策略師葉尚志向

《經濟通通訊社》表示，雖然聯儲局維持低息，惟現時科網股回吐壓力大，令港股承壓，料本周

至下周初大市會續下行，料會先跌至２４２００點水平會現支持，但若跌穿港股跌勢或會加大。

而葉尚志亦建議，現時可留意消費與旅遊概念股，因市場對經濟復甦反應正面，且即將迎來

十一黃金周，料會出現報復性消費帶動該板走上。他推薦同程藝龍（００７８０），看好其預訂

住宿服務及交通票務業務會有改善，可於１４元買入，目標價１６﹒５元。他亦推薦入手李寧（

０２３３１），料消費熱潮將帶動銷售，可於３２元入手，目標價３６元。

現時股份走勢欠動力，是否轉投商品好時機？葉尚志則指，由於低息環境持續與經濟復甦正

面，因此現時可考慮入手商品。而他認為倫敦金屬交易所期銅價格創兩年高表現不俗，可考慮江

西銅業（００３５８）作中線部署，待回落至２５０天線約８﹒７元入手坐貨，目標價暫設於１

０﹒５元。（ｊｃ、ｕｌ）

