《積金攻略－鍾偉善》強積金研新產品，可考慮主題基金

《積金攻略》積金局一直鼓勵業界研發切合打工仔在供款和提取階段時投資需求的退休方案

，包括利用更多的被動管理產品，例如交易所買賣基金（ＥＴＦ）和指數追蹤基金。而恆指公司

於７月２７日便推出了被喻為「港版納指」的恆生科技指數，追蹤在本港上市的３０隻最大市值

科技股，業務涵蓋網絡、金融科技、雲端、電子商貿及數碼業務五大範疇，可望成為繼恆生指數

及恆生中國企業指數後另一旗艦指數。

截至２０２０年０９月１５日，核准緊貼指數集體投資計劃有１３４個。當中，揀選追蹤個

別行業指數的ＥＴＦ，包括香港銀行股、亞太區房地產，以至消費、能源、金融、健康護理等，

當然也有追蹤科技指數的，不過選擇卻不多。



＊主題基金，選擇不多＊



事實上，現時強積金的基金選擇，絕大部分以地區劃分，大至環球、歐洲、亞洲、大中華，

小至單一地方如美國、中國、日本、香港等，以行業作主題的基金寥寥可數。根據強積金基金平

台篩選，就只得一隻「宏利ＭＰＦ康健護理基金」，而這基金早於２００８年發行。換句話說，

本地強積金市場已有１２年之久沒有主題基金面世，提供予「打工仔」選擇。



＊適時增加產品多樣性＊



主題基金的選擇欠奉，原因可以理解，因為集中投資於單一行業，風險似乎較高；然而，一

個地區的投資市場表現，取決於當地的政治環境及經濟前景，其複雜程度並不下於分析一個行業

的盛與衰。

隨著積金局近年在制度上不斷進行改革，例如實施僱員自選安排（強積金半自由行）、可扣

稅自願性供款（ＴＶＣ）等，產品方面也應與時並進，就像早前增加強積金可投資於房地產投資

信託基金（ＲＥＩＴｓ）的比例及市場一樣，順應市場趨勢，適時增加產品多樣性，讓強積金成

員得以抓緊大勢，讓強積金資產得以增值。

其實，財經事務及庫務局局長許正宇早前在其網誌亦指出，積金局鼓勵強積金受託人及投資

經理在投資決策的過程中，履行企業社會責任，考慮相關的國際環境、社會及管治（ＥＳＧ）標

準，亦鼓勵強積金受託人與投資經理討論，考慮把綠色債券納入強積金投資組合範圍，支持與氣

候有關的項目或其他種類的特定環保項目。依此看來，主題基金甚具市場，強積金成員將會有愈

來愈多基金選擇。

積金局去年設立投資解決方案實驗室（Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ

Ｌａｂ），鼓勵業界靈活地在強積金的框架內研發一些可幫助打工仔在強積金供款（退休前）及

提取強積金（退休後）兩個階段的投資新方案，並與業界組成工作小組，尋求開發退休投資方案

。相信打工仔都期待新產品推出市場。《康宏環球控股產品管理部總監 鍾偉善》

