《宏觀有法－艾西亞》中歐峰會名不副實，未來之路漸行漸遠

《宏觀有法》中歐峰會已於落幕，對這一事件的擔憂卻已經持續了一段時間。首先，由於疫

情的緣故，原計劃於德國萊比錫舉行的實體會議取消，變為視訊會議。而且，中歐雙方並未達成

太多共識。自從７月中歐經貿高層對話未達成任何協定，甚至沒有發表公報後，很明顯中國的經

濟政策和歐盟的預期漸行漸遠。

不過，此次峰會對德國總理默克爾而言十分重要；不僅因為目前德國是歐盟的輪值主席國，

而且很可能是默克爾最後一次主持中歐峰會，在歐盟內部，她一直是中國的堅定支持者。中歐之

間的《全面投資協定》已經經歷了長達７年的談判，而聚集了歐盟２７國領導人的萊比錫峰會原

本應該是最終簽署這一協議最好的平臺，並且先前計畫的協議完成時間就是在２０２０年。

但事實卻是，《全面投資協定》尚未達到可以簽署的程度，會議上也沒有關於氣候變化、準

則或新冠疫情合作其他協議。此次中歐視訊峰會略顯名不副實。會議期間，歐洲理事會主席米歇

爾（Ｃｈａｒｌｅｓ Ｍｉｃｈｅｌ）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ｕｒｓｕｌａｖｏｎｄｅｒ

Ｌｅｙｅｎ）在發言中就敏感的香港和新疆問題向中國主席習近平施壓，氣氛一度尷尬。

視訊會議的討論充滿政治性和爭議性，很明顯繼２０１９年新的中歐戰略承認系統性對手的

關係後，中歐之交再次降到新低。一個明顯的證明是，習近平堅持保持２０２０年簽署協定的計

畫不變，而馮德萊恩則明確表示從歐洲的角度「協定的品質比速度更重要」。

中國幾乎沒有做出讓步，至少在歐盟期待的方面沒有。中國承諾從歐盟進口更多商品，與中

美第一階段協定談判時的條件相似，但沒有進一步的市場准入，更不用說經濟模式改革，歐洲仍

將中國的經濟模式描述為「國家主導的資本主義」。會議期間，中國的妥協只在進口，而非市場

准入或改革，並且提醒歐盟不應干涉中國內政，無論是新疆、香港還是經濟模式，因此會議結束

時幾乎沒有任何有意義的結論。在中歐兩國立場距離如此之遠的情況下，視訊會議沒有實際成果

也不足為奇。對這一結果感到高興的可能只有美國政府。

《法國外貿銀行亞太區首席經濟師 艾西亞》

