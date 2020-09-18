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即市新聞

18/09/2020 13:21

《缸邊麗評－熊麗萍》中概ＩＰＯ，仍然有「錢」途？！

　　《缸邊麗評》由美國來港作第二上市的中概股突然由「熱」轉「冷」，目前正在招股的三隻
中概股均未致成為市場話題，除了因為同期間有多隻其他中、小型新股受熱捧之外，近日美股調
整令中概股的吸引力減弱。
　
＊中概股上市，阿里掀序幕＊
　
　　阿里巴巴（０９９８８）去年底來港上市，為中概股來港作第二上市揭開序幕，並獲得市場
熱烈追捧認購，除了因為業務性質及品牌效應之外，美股上升亦是重要因素。其後環球股市第二
波疫情影響而急挫，阿里巴巴股價亦一度失守上市訂價１７６元水平，而中概股亦延至今年６月
份才出現網易（０９９９９）及京東集團（０９６１８）來港上市。由於這些中概股市值較大，
來港集資額亦以百億元以上計算；因此，市場資金及氣氛均甚重要，以增加投資者的認購信心。
　
＊百勝仍潛水，熱潮似降溫＊
　
　　但上周在港上市的百勝中國（０９９８７）超額認購只有５１倍，遠低於前述三隻中概股，
當中部分原因是市場大部分焦點落在農夫山泉（０９６３３）招股身上，另外，則是受美股走勢
連日下跌影響，反映中概股來港上市的表現在一定程度上與美股掛勾。百勝中國上市最終訂價亦
因為其在美國股價下跌所拖低，每股訂價４１２港元，較招股時定價最高４６８元，下調１２％
。然而，其股價上市後仍難逃失守上市訂價水平，最低報３８６﹒２元，目前股價仍然「潛水」

　
＊中美關係緊，觀望而後動＊
　
　　百勝中國股價表現欠佳令市場對中概股的憧憬亦有所下降，剛完成招股的華住集團
（０１１７９），上市訂價為２９７元，較其在美國上市之股價折讓２％，遠低於原定的上限價
３６８元，這亦顯示美股及華住股價在其正式招股後的表現較疲弱。早前熱炒的正在招股的兩隻
第二上市股份－－再鼎醫藥（０９６８８）及中通快遞（０２０５７），前者屬早前熱炒的生物
製藥板塊，專注於癌病治療的開發及商業化療法；後者屬電商板塊，以物流配送業務為主，具備
目前內地積極發展電商的主題，是首五大物流企業之一。兩者本應具有一定的吸引概念，但筆者
相信中美關係仍繃緊，加上美股近日下跌令其上市定價的不確定因素增加，投資者索性觀望上市
後的股價表現才決定入市與否，減低訂價與美股表現的「時差」風險。
　
　　由於陸續有中概股來港上市，投資者會更加審慎選擇，若美股回升及港股資金未受其他新股
搶佔，中概股料仍有市場，但會選擇入市。《駿達資產管理　投資策略總監　熊麗萍》
　
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