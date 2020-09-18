《缸邊麗評－熊麗萍》中概ＩＰＯ，仍然有「錢」途？！

《缸邊麗評》由美國來港作第二上市的中概股突然由「熱」轉「冷」，目前正在招股的三隻

中概股均未致成為市場話題，除了因為同期間有多隻其他中、小型新股受熱捧之外，近日美股調

整令中概股的吸引力減弱。



＊中概股上市，阿里掀序幕＊



阿里巴巴（０９９８８）去年底來港上市，為中概股來港作第二上市揭開序幕，並獲得市場

熱烈追捧認購，除了因為業務性質及品牌效應之外，美股上升亦是重要因素。其後環球股市第二

波疫情影響而急挫，阿里巴巴股價亦一度失守上市訂價１７６元水平，而中概股亦延至今年６月

份才出現網易（０９９９９）及京東集團（０９６１８）來港上市。由於這些中概股市值較大，

來港集資額亦以百億元以上計算；因此，市場資金及氣氛均甚重要，以增加投資者的認購信心。



＊百勝仍潛水，熱潮似降溫＊



但上周在港上市的百勝中國（０９９８７）超額認購只有５１倍，遠低於前述三隻中概股，

當中部分原因是市場大部分焦點落在農夫山泉（０９６３３）招股身上，另外，則是受美股走勢

連日下跌影響，反映中概股來港上市的表現在一定程度上與美股掛勾。百勝中國上市最終訂價亦

因為其在美國股價下跌所拖低，每股訂價４１２港元，較招股時定價最高４６８元，下調１２％

。然而，其股價上市後仍難逃失守上市訂價水平，最低報３８６﹒２元，目前股價仍然「潛水」

。



＊中美關係緊，觀望而後動＊



百勝中國股價表現欠佳令市場對中概股的憧憬亦有所下降，剛完成招股的華住集團

（０１１７９），上市訂價為２９７元，較其在美國上市之股價折讓２％，遠低於原定的上限價

３６８元，這亦顯示美股及華住股價在其正式招股後的表現較疲弱。早前熱炒的正在招股的兩隻

第二上市股份－－再鼎醫藥（０９６８８）及中通快遞（０２０５７），前者屬早前熱炒的生物

製藥板塊，專注於癌病治療的開發及商業化療法；後者屬電商板塊，以物流配送業務為主，具備

目前內地積極發展電商的主題，是首五大物流企業之一。兩者本應具有一定的吸引概念，但筆者

相信中美關係仍繃緊，加上美股近日下跌令其上市定價的不確定因素增加，投資者索性觀望上市

後的股價表現才決定入市與否，減低訂價與美股表現的「時差」風險。



由於陸續有中概股來港上市，投資者會更加審慎選擇，若美股回升及港股資金未受其他新股

搶佔，中概股料仍有市場，但會選擇入市。《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



【ｅｔｎｅｔ－Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

