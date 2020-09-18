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即市新聞

18/09/2020 16:09

《陸言堂－陳永陸》人行放水增加流動性，內險股追入風險不高

　　《陸言堂》港股過去一星期都處於一個悶局之中，雖然中美的問題不斷，同時內地科技股如
ＴｉｋＴｏｋ、騰訊（００７００）、華為等面對美國制裁等行動，似乎對大市的氣氛不利，但
恆指在２４０００點水平，估值其實不高，所以沒有好消息令恆指難再大升，但要再大跌的機會
暫時不高。
　
　　當然，美國總統大選仍然是一個不明朗的因素，可是如果參考過去的歷史，大選令政治氣候
改變，未必一定會令股市出調整壓力，反而央行的政策才會帶來真正的影響，但聯儲局極可能在
未來３年內都不會加息，至於暫停ＱＥ又或者縮減資產負債表，相信亦不會在短期內進行，而其
他央行亦似乎沒有意圖收緊貨幣政策，所以在流動性仍然充裕下，相信全球股市在１０月份都未
必會有太大的調整壓力。
　
　　當然，相較而言，內地的刺激經濟政策相對較少，或者由於中央覺得疫情的影響沒有其他國
家般嚴重，所以在「放水」的規模上，不及其他國家，可是如果其他國家的經濟仍然受疫情影響
，那麼中國的出口亦難免受到影響，似乎中央亦意識相關的問題，所以本周內地透過逆回購等措
施，「放水」規模達２６００億人民幣，這或者由於「十一」黃金周將近，人行為了防止內地資
金出現緊張的情況，所以提前作出準備，但亦可能是經濟幾個月經濟出現顯著反彈後，動力開始
因外圍因素而縮減，所以人行才會在現階段採取行動，增加市場的流動性。
　
　　受到人行再度「放水」的刺激，內險股今日顯著上升，其實在中期業績不似預期後，不少內
險股都出現顯著下跌的情況，但由於下半年沒有疫情的影響，加上Ａ股雖然沒有大升浪，但表現
明顯較第一季好，而且低位反彈不少，對內險股帶來支持的作用，加上不少內險股的市盈率及息
率都處於十分吸引的水平，所以現價買入的風險有限，同時由於一眾內險股今日的成交亦有顯著
增加的情況，所以短期應該有１０％至２０％的上升空間，現價追入的風險不高。
《獨立股評人　陳永陸》
　
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