《窩輪匯智－劉嘉輝》槓桿高不等於跳動敏感度高

《窩輪匯智》上周提到引伸波幅回落至半年新低，本周走勢持續偏弱，繼續於２０的位置，

早前筆者提到在引伸波幅面對下調壓力的環境之下，對一些年期較短及價外程度較大的產品最為

不利，原因是要在僅餘的時間內由價外變為價內的機會正在不斷減少。

這類年期短價外程度大的產品，特點除了是價格低（畢竟價值其實是反映行使機會，所以亦

俗稱「末日輪」），其實際槓桿亦會較高。有投資者或會問，實際槓桿高是否代表對日內市場變

化較敏感？為何這些仙輪日內只得很小波幅？

就以筆者在上周視頻節目中提到的短身１０月到期恆指認購證（簡稱Ａ）為例，其行使價約

為２６０００點，實際槓桿有近３０倍，周五（１８日）早上的價格約為２仙多。比較另一隻年

底到期恆指認購證，行使價約為２５０００點（簡稱Ｂ）為例，實際槓桿有１２倍，周五早上的

價格約為９仙多。

總結以上兩隻產品在周五的表現，兩者日內的升跌格數有頗大差別。留意周五全日高低位，

Ａ證全日的波幅只有三格，而Ｂ證的高低波幅則有六格。投資者可能會覺得很奇怪，為甚麼Ａ證

明明槓桿較高，但升幅卻較少。其實雖然Ａ證升幅只有三格，但若果以百分比計算，Ａ證的升幅

有１４％，遠遠高於Ｂ證的６﹒８％，所以對於喜歡數格仔的投資者亦要留意。

除此之外，當然其兌換比率不同亦令兩者的跳動敏感度可能有別，所以投資者亦可從對沖值

的比較入手，因為對沖值是反映正股對窩輪價格影響的幅度。周五下午Ｂ的對沖值為０﹒４４，

而Ａ的對沖值為０﹒１８，換句話說，Ｂ對恆指的變動較Ａ為大，畢竟買賣窩輪的投資者最想見

到相關資產價格或波幅有變化時，窩輪價格有變化，而不是貪某窩輪價格較便宜而買入，但對相

關資產變動無甚反應。《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監 劉嘉輝》



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