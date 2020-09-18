《窩輪豪情－梁業豪》恒大汽車（００７０８）主動沽盤積極

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為工業、原料業

與非必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為復星

國際（００６５６）、中國平安（０２３１８）與九龍倉（００００４），可用作買入其相關認

購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則

宜首選匯控（００００５）、東亞銀行（０００２３）與中國海外（００６８８）。

恆指期貨小時圖上，昨午（１７日）價位橫行移回保歷加通道內，今早（１８日）市況算是

偏穩，惟反彈力度不大。好淡雙方似已找到市場平衡點，港股失去了方向感。成交金額最多的股

票中，現以美團點評（０３６９０）、阿里巴巴（０９９８８）、中國平安與小米

（０１８１０）的淨金淨主動買入最為顯著，騰訊（００７００）則錄得較多的資金淨主動賣出

。此外，恆大汽車（００７０８）錄得逾１億元的資金淨主動賣出，大戶淨主動買沽比率低見

９：９１，反映出大戶沽家入市態度非常積極。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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