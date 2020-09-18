  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/09/2020 10:34

《窩輪豪情－梁業豪》恒大汽車（００７０８）主動沽盤積極

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為工業、原料業
與非必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為復星
國際（００６５６）、中國平安（０２３１８）與九龍倉（００００４），可用作買入其相關認
購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則
宜首選匯控（００００５）、東亞銀行（０００２３）與中國海外（００６８８）。
　　恆指期貨小時圖上，昨午（１７日）價位橫行移回保歷加通道內，今早（１８日）市況算是
偏穩，惟反彈力度不大。好淡雙方似已找到市場平衡點，港股失去了方向感。成交金額最多的股
票中，現以美團點評（０３６９０）、阿里巴巴（０９９８８）、中國平安與小米
（０１８１０）的淨金淨主動買入最為顯著，騰訊（００７００）則錄得較多的資金淨主動賣出
。此外，恆大汽車（００７０８）錄得逾１億元的資金淨主動賣出，大戶淨主動買沽比率低見
９：９１，反映出大戶沽家入市態度非常積極。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
【ｅｔｎｅｔ－Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ
　
ｅｔｎｅｔ　ＭＱ強化版Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

etnet財經.生活App精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話19/09/2020
【大國博弈】美國周日起禁止下載TikTok和WeChat應用程式
財經熱話18/09/2020
《股市一周》港股窄幅上落全周僅跌47點　科指升近3%跑贏
中國故事18/09/2020
《神州經脈》傳TikTok擬上市　台海局勢緊繃　滬指返三千三
財經熱話18/09/2020
《嚟緊炒Ｄ乜》維亞生物服務換股業務見成果　現價小注買入博破頂
生財有道18/09/2020
【自願醫保】嫌標準Plan唔夠保障? 呢d計劃覆蓋夠全面!
財經熱話18/09/2020
【疫情樓市】近萬伙新盤出擊　樓市無懼「疫風」轉勢在即？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【etnet Bonus賞你】新城市廣場 Kumamon 10周年限量紀念品

【立即下載】etnet App 連環賞 玩遊戲贏走總值70萬元獎賞！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>