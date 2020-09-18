《股市一周》港股窄幅上落全周僅跌４７點，科指升近３％跑贏

《經濟通通訊社１８日專訊》本周港股窄幅上落，雖然疫情稍為緩和，但中美局勢仍處於不

穩狀態，市場關注Ｔｉｋｔｏｋ與甲骨文交易能否完成外，美國總統特朗普更針對中國龍頭企業

騰訊（００７００），要求與騰訊有關的美國企業需交代相關安全審查，投資者態度較為審慎。

恆指全星期收跌４７點。

周一（１４日）港股受美期造好因素，且人民幣持續上揚，投資者期待蘋果發布會將有新產

品出台，恆指曾一度衝上百天線惟未能企穩，但仍漲１３６點。周二（１５日）香港新增感染個

案中，出現零本地感染個案，刺激港股攀升９２點，並重上十天及百天線。周三（１６日）市場

關注聯儲局議息，而美國總統特朗普表示新冠疫苗或快將推出，港股全日窄幅上落僅跌７點；周

四（１７）港股急挫，美聯儲維持息口不變，暗示２０２３年前不加息，市場憂慮經濟前景，港

股收跌３８４點。港股今日見有資金追捧中資金融股，隨Ａ股上升，全日收報２４４５５，升

１１４點或升０﹒４７％。

總結一周，港股在２４２５０點至２４８２９點區間波動，上下波幅只有５７８點，全周跌

４７點或０﹒２％。日均主板成交約１１６０﹒７１億元，較上周少６﹒３２％。國指收報

９８０３點，全周升５０點或０﹒５２％，在９６８８至９８７９之間波動。科指收報７３７１

點，全周升１９３點或２﹒７％，在７２３２至７４６４之間上落。



＊油價上升油股反彈，金股一同攀升＊



消息指，美國受颱風影響，部分煉油廠停工，加上美國原油庫存下降，帶動整體油價，連帶

油股亦受惠，中石化（００３８６）全周跌１﹒７７％，報３﹒３３元；中石油（００８５７）

全周升１﹒２１％，報２﹒５２元；中海油（００８８３）全周升２﹒２２％，報８﹒２９元；

中海油田服務（０２８８３）升５﹒３８％，報５﹒６８元；中石化煉化（０２３８６）漲

１﹒０８％，報３﹒３５元。

雖然本周金價偏軟，現時現貨金仍維持於１９５０美元水平，惟黃金本周仍累積升幅，招金

礦業（０１８１８）全周升２３﹒５５％，報１０﹒４４元；山東黃金（０１７８７）全周升

４﹒６％，報２１﹒６元；中國黃金國際（０２０９９）全周升１﹒５１％，報１０﹒７８元；

紫金礦業（０２８９９）全周升９﹒４４％，報５﹒９１元；恆興黃金（０２３０３）全周升

６﹒３６％，報３﹒６８元。



＊科技股榮辱互見，蘋果未公布新手機＊



受納指連日回吐影響，本港科指股板塊則榮辱互見，恆騰網絡（００１３６）本周升

２２﹒５８％，報０﹒３８元；心動公司（０２４００）本周升５﹒９７％，報４０﹒８５元；

小米集團（０１８１０）本周跌５﹒１６％，報２２﹒０５元；聯想集團（００９９２）本周升

４﹒８５％，報５﹒４１元；微盟集團（０２０１３）本周跌０﹒３５％，報１１﹒３８元。

早前蘋果舉行發布會，但仍未見有ｉＰｈｏｎｅ１２蹤影，市場預計可能到１０月才會推出

，但部分手機仍有不錯表現，通達集團（００６９８）本周跌１﹒１６％，報０﹒４２５元；高

偉電子（０１４１５）升６﹒７６％，報３元；丘鈦科技（０１４７８）本周升２﹒７１％，報

９﹒４７元；瑞聲科技（０２０１８）跌１﹒２％，報４５﹒１５元；舜宇光學科技

（０２３８２）本周升３﹒８８％，報１２２﹒９元。



＊經濟復甦餐飲股進帳，內地放水中資金融起飛＊



隨著內地疫情緩和，商舖消費逐漸有起色，餐飲業相關股份本周亦見進帳，海底撈

（０６８６２）本周升７﹒３２％，報６０﹒１元；呷哺呷哺（００５２０）本周升

１４﹒０３％，報１０元；百勝中國（０９９８７）本周升２﹒２７％，報４０６元；九毛九

（０９９２２）本周升１３﹒５７％，報１９﹒０８元。

消息指，內地央行本周淨投放市場有２６００億元人民幣，內險股走勢強勁，中國平安

（０２３１８）本周升４﹒２３％，報８３﹒７元；中國人壽（０２６２８）本周升１﹒８７％

，報１８﹒５６元；中國太保（０２６０１）本周升４﹒２８％，報２３﹒１５元；中國財險

（０２３２８）本周微跌０﹒６８％，報５﹒８３元；新華保險（０１３３６）本周升

５﹒７９％，報３２元。（ｕｌ）

