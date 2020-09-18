《品中資－羅國森》比亞迪（０１２１１）衝破百元又如何！

《品中資》當市場在估計，哪幾隻股票可以在短期內晉身紅底股行列的時候，今年以來股價

明顯轉強的比亞迪（０１２１１），近日突然爆升，三扒兩撥率先衝破百元大關，晉身紅底股行

列。

雖然昨日（１７日）大市回落，但比亞迪的股價仍然堅挺，續創新高，昨日收市報

１０９﹒７元。以去年底的收市價３３﹒８５元計，今年以來，比亞迪股價已經累積升了

２﹒２４倍，是二線股中的表表者。

我相信，這是比亞迪在２００２年上市以來，第二段最風光的日子了！資深的股民應該記得

，比亞迪上市以來最風光的日子，應該要數２００８年股神巴菲特入股的時候了。

當時，比亞迪的股價，在短短年半時間內，由不足１０元急升至８０元左右的高位。經過

１２年左右的時間，比亞迪股價才在近期升越當年的高位。到底這１２年發生了甚麼事？

我自己會形容，比亞迪是一隻傳奇兼神奇的股票，因為這隻以充電電池業務起家的公司，在

２００３年時突然涉足汽車業。最初的定位是利用自己在電池方面的技術和經驗去發展電動車。

但比亞迪還未生產出電動車前，內地汽車市場已經出現割價競爭的情況，令到比亞迪的汽車

業務初期出現虧損。市場更深信，比亞迪這位初哥去做汽車是錯誤的決定。



＊急速擴張曾惹禍＊



經過兩年努力，比亞迪的電動車開始為市場接受了。當然，汽車市場的認同，始終不及股神

巴菲特在資本市場對她的認同。

２００８年９月，巴菲特以１８億港元入股比亞迪擴大後股本的一成（每股股價８元），才

真正令比亞迪在全球打響名堂。除了股價大幅上升外，比亞迪的汽車銷量也受到刺激。

不過，正如很多急速發展的企業一樣，當某一個業務發展很快的時候，管理層就會心紅起來

，不斷開展其他業務，令到同一時間出現一個很大的攤子。當本業放慢時，就面對資金和管理的

壓力。

比亞迪也不例外，當她在汽車行業站穩陣腳後，管理層便想向太陽能電池和太陽能儲電站等

的新能源方向布局，甚至有意進軍光伏領域。當市場的質疑與讚賞還是糾纏不清之際，比亞迪又

計劃進軍家電市場，甚至發展新能源住宅。

儘管這一切都只是流於理論層面的探討，但已經令公司投入了一大筆科研資金，當汽車銷量

下跌的時候，就出現現金流的問題。２０１１年是比亞迪最惡劣的日子，先後經歷了經銷商退網

、大幅削減開支，以及裁員等風波。但最致命的其實是產品質素下滑。

因此，其後兩三年，比亞迪集中內部重組，大幅削減開支。除了節流之外，更調整了電動車

的發展方向，就是從私人市場轉向公共汽車市場，這個策略終於為比亞迪帶來曙光，也是管理層

最英明的決定。

大家想想就會明白，雖然私家車的數量可以很大，但實際運行時間比較短。一輛私家車，一

天平均運行不到兩小時；但一輛出租車卻可以運行２２小時，而一輛公共巴士運行所需的汽油，

更相當於３０到４０輛私家車的耗油量。



＊開拓電動公交車扭轉局面＊



這個策略挽救了比亞迪免於倒閉，而經歷了２０１２年最嚇人的業績後（業績倒退九成多，

由賺１３﹒８４億減少至只賺８０００多萬人民幣），比亞迪的經營重拾正軌。

比亞迪的股價也在２０１２年前後見了底，但卻始終未能突破１０年前的高位。事實上，過

去幾年，比亞迪的新能源汽車業務也經歷行業的跌宕，２０１５年時電動車市場在政策扶持下，

曾出現爆炸性增長。

而值得一提的是，比亞迪開發的混合動力車，即是既可用電，也可以用油來行駛的汽車（短

途用電，長途用油），也令她的業績更上一層樓，而全方位開拓公用電動車的策略（除了電動公

交車外，還生產電動的城際客運車、物流車和叉車等），也令比亞迪的汽車業務成功衝出中國。

現時，全球六大洲，４３個國家和１９０個城市都見到比亞迪的電動車。不過，真正的突破，是

在今年才出現，因為比亞迪在今年３月正式量產新一代電池產品，稱為「刀片電池」，重新定義

了新能源汽車的安全標準，大受市場歡迎，目前已經接到大量訂單，預期今年的業績可以大幅增

長，帶動股價節節上升。

比亞迪的股價已經突破了百元大關，但１０年前比亞迪的股價已經見過８０元的水平，但原

來，當時的８０元已經是一個「顛價」，那麼，今日的百元水平，又是否另一個「癲價」？下次

再談。《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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