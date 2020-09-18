《日入而息》政府指未能放寬入境管制，終院非常任法官施覺民辭任

《今天重點》﹡金管局再向市場注資５４﹒２５億港元

﹡陳肇始稱不可大幅放寬社交距離措施；安老院舍等特定群組檢測將恆常化；

現階段未能放寬入境管制措施；預留８４億採購疫苗，將購至少兩倍人口疫

苗；陳肇始料第四波疫情冬季出現，雙管齊下方式採購疫苗

﹡終院拒絕陳凱欣非妥為當選上訴；陳凱欣稱失去議席並非工作上錯失，對裁

決感失望；梁君彥稱將向陳凱欣發特惠金，五議席懸空「唔理想」

﹡特首辦表示施覺民辭任終院非常任法官，無提及原因；前終院非常任法官施

覺民指因港區國安法辭職；外媒表示施覺民因國安法辭任終審法院非常任法

官

﹡字節跳動對ＴｉｋＴｏｋ擬美國上市傳聞不予置評



《即日市況》﹡港股隨Ａ場走高全日升１１４點收２４４５５，科指漲７０點



《深滬股市》﹡滬指收漲２％周升２﹒４％，入富生效９５億外資流入



《美元匯價》﹡美匯９４重要阻力位前沽壓仍大；歐元最新報１﹒１８３９╱４３，日圓最

新報１０４﹒３０╱３３



《公司業績》﹡中油港燃（０８１３２）全年虧損收窄至３１９２萬元，不派息



《公司資訊》﹡小米（０１８１０）啟動智能工廠第二期籌備工作

﹡中國鐵塔（００７８８）股東減持內資股權益

﹡中銀香港（０２３８８）推出「ＡＰＰ２ＡＰＰ收款易」功能，為商戶提供

收款服務；有通訊群組偽冒中銀香港資產管理，已知會金管局及警方

﹡民信國際（０８４５６）大股東悉數出售股權，以清償個人負債

﹡福祿控股（０２１０１）相信在香港資本市場能到達更遠的遠方

﹡百德國際（０２６６８）冼易被證監會禁止重投業界廿個月，續擔任非執董

﹡新地（０００１６）元朗錦田地申放寬地積比，規劃署不反對

﹡金斯瑞生物科技（０１５４８）今早宣布停牌

﹡明源雲（０９０９）孖展暫９２０億，超購１４８倍

﹡東軟（０９６１６）孖展暫４８億，再鼎醫藥中通快遞未足額

﹡恆生保險表示將遙距投保渠道延伸至全線人壽保險產品

﹡泰錦（０８３２１）折讓一成三配股擴大近１７％，淨籌３３０萬元

﹡高銀（００５３０）遭協興入稟追討４０００萬元欠款

﹡國家聯合資源（００２５４）不必遭取消上市地位，將建議重組

﹡國盛投資（０１２２７）終止建議改名，因不再有利未來業務

﹡康師傅（００３２２）發２０２５年到期５億美元優先票據

﹡創興銀行（０１１１１）全線香港分行營業時間周一起恢復正常

﹡開拓藥業（０９９３９）痤瘡藥物臨床試驗獲中國藥監局批准

﹡義合控股（０１６６２）附屬「華大海洋」魚類抗菌？數據庫上線

﹡鑫苑（０１８９５）獲指定銷售車位合作，付逾２億元人民幣誠意金

﹡安領國際（０１４１０）李崇基辭任行政總裁，廖銳霆接任

﹡中地乳業（０１４９２）何珊辭任公司財務總監

﹡興業物聯（０９９１６）陸爽已辭任公司財務總監，委任時粟然接任

﹡光啟科學（００４３９）子公司就兩項目簽署合同，總代價４００萬人民幣

﹡漢港控股（０１６６３）主席汪林冰增持３９萬股，平均作價０﹒１３４元

﹡惠理集團（００８０６）８月未經審核管理資產總值按年跌１８％至約

１２４億美元

﹡李嘉誠及李澤鉅再斥２４６５萬元增持長實（０１１１３）６０萬股；長實

及李嘉誠基金會以股代息收取匯賢（８７００１）中期股息

﹡聯康生物科技集團（００６９０）對重組促胰島素分泌素注射液持樂觀態度

﹡阿里巴巴（０９９８８）張勇稱企業需借助數字技術重塑業務模型



《國企紅籌》﹡珠海控股（００９０８）兩附屬交易翠湖球會會籍涉５００萬元人民幣

﹡平安集團陳心穎稱加快數字創新發展以應對新冠疫情



《神州民企》﹡中國燃氣（００３８４）回購１２１﹒８４萬股，涉資約２５５５萬元；中

國燃氣斥資約４８１５萬元再回購２２１﹒８萬股

﹡中國三江化工（０２１９８）管建忠辭任董事會主席，韓建紅接任



《中國要聞》﹡中金公司Ａ股上市獲批，料首三季多賺１７％至４７％

﹡深圳修訂樓市監管辦法，定期公布二手房合理成交價

﹡商務部表示百城萬企促消費首周開門紅，消費總額增８％

﹡場外配資死灰復燃，上市公司屢被配資「盜名」

﹡上海紙漿期貨合約將在挪威漿紙交易所上市

﹡台商難擋疫情重擊，烘培店「宜芝多」上海關７０門店

﹡中汽協表示上汽、一汽東風列首８個月汽車銷量冠亞軍

﹡台灣首與美ＦＢＩ合作，破獲大陸黑客網絡攻擊案

﹡第五張離島免稅牌照揭盅在即，騰邦國際飆高１６％

﹡傳內地券商每月經營數據將改由中證協統一披露

﹡信用卡逾期，官媒揭發有代理機構開出「灰藥方」

﹡方正海外債持有人擬海外起訴，兩子公司或遭申請清盤

﹡人行１７００億逆回購利率持平，本周放水２６００億

﹡美國就華為及中興對電力系統的國安風險進行諮詢

﹡連平稱面對美國金融制裁，中國應積極主動應對

﹡字節跳動關聯公司成立科技公司，經營範圍為網絡科技

﹡上交所潘學先稱今年上海股市籌資額位居全球第一

﹡中證監例會重開，通報就證券市場資信評級管理徵意見；吳某某涉內幕交易

王府井股票案移送司法機關；中證監就修訂上市公司內幕信息知情人登記管

理徵意見；中證監取消上市券商月度數據及分類評價結果披露要求；嚴打股

市黑嘴、非法薦股等違法活動；資本市場電子化信息披露平台上線運行；上

半年１７４家科創板公司淨利同比增２７％；中證監與公安部聯合部署１３

宗重大案件查辦工作；推進證券集體訴訟工作，首選財務造假類案件；上市

公司執行會計準則存在理解不到位等問題

﹡外匯局表示８月銀行結售匯逆差３８億美元

﹡王春英稱８月外匯市場基本平衡，銀行結售匯逆差收窄

﹡王府井回應中證監內幕交易調查：對信息流出不知情

﹡發改委表示明起汽柴油價每噸下調３１５元和３００元



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒０２％，報１２８７５﹒６２點



《其他消息》﹡特首辦表示施覺民辭任終院非常任法官，無提及原因

﹡終院拒絕陳凱欣非妥為當選上訴；陳凱欣稱失去議席並非工作上錯失，對裁

決感失望

﹡僱主批保就業計劃罰則低，工會表示政府貼錢予公司裁員

﹡前終院非常任法官施覺民：因港區國安法辭職

﹡外媒表示施覺民因國安法辭任終審法院非常任法官

﹡梁君彥稱將向陳凱欣發特惠金，五議席懸空「唔理想」

﹡金管局再向市場注資５４﹒２５億港元；次季儲值支付交易額按季升

１４﹒１％；第二季信用卡交易額按季減少１５﹒７％

﹡大埔住宅地本月２５日起招標，１０月２３日截標

﹡林鄭月娥稱積極參與大灣區發展是疫後經濟復甦重點方向

﹡破產管理署表示８月破產呈請７２１宗，按月減少一宗

﹡渣打料香港失業率最快第四季才見頂

﹡深股通額度全日用４８﹒２億元；滬股通額度全日用７３﹒８億元，陸股通

淨流入近９５億

﹡中原ＣＣＬ按周跌０﹒６２％，逼近５月低位料尋底

﹡證監會就打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引修訂展開諮詢



《大國博弈》﹡字節跳動對ＴｉｋＴｏｋ擬美國上市傳聞不予置評

﹡美國國會參議院推出３﹒５億美元抗衡中國法案

﹡美國聯邦地方法院考慮就特朗普微信禁令，頒布禁制令

﹡耿爽稱就涉台問題向美國聯合國常駐團提嚴正交涉

﹡傳美國總統特朗普不想中國保留ＴｉｋＴｏｋ任何股份

﹡解放軍演習從四方向逼近台灣島，胡錫進稱更像實戰

﹡外交部表示台海實戰演練正當必要，以台制華是死路一條



《新冠肺炎》﹡世衛表示中國新冠疫苗有４個入臨床三期，佔全球４４％

﹡上海９例菲律賓輸入病例乘同一航班，東航緊急停飛

﹡內地１１款疫苗臨床試驗，鍾南山稱年底推出是太樂觀

﹡香港復康會推出「易達兒童接載計劃」

﹡海洋公園表示重開後市民反應踴躍，冀減對政府財政依賴

﹡陳肇始稱不可大幅放寬社交距離措施；安老院舍等特定群組檢測將恆常化；

現階段未能放寬入境管制措施；預留８４億採購疫苗，將購至少兩倍人口疫

苗；陳肇始料第四波疫情冬季出現，雙管齊下方式採購疫苗

﹡傳輝瑞疫苗測試早期效果良好，望獲美食藥局批准使用

﹡瑪嘉烈醫院８１歲男患者離世，累計１０３人死亡

﹡營巴士下周起回復正常服務

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