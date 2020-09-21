  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/09/2020 09:00

《牛熊志選－陳其志》持續憧憬螞蟻金服上市，資金看好阿里

　　《牛熊志選》恆指過去一周先升後跌，暫仍未見大方向，在２４２００點附近站穩，短線繼
續維持２４２００點至２４８００點之間反覆上落的格局。恆指牛熊證資金流情況，截至上周四
（１７日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約１億港元資金淨流入，顯示有資金流入好倉，
恆指熊證則累計約１４９２萬港元資金淨流入，顯示有資金流入淡倉。街貨分布方面，截至上周
四，恆指牛證街貨主要在收回價２４０００點至２４２９９點之間，累計相當約４１２８張期指
合約；熊證街貨主要在收回價２５０００點至２５２９９點之間累計了相當約２４２２張期指合
約。
　　根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅個別發展，恆生指數的３個月場外期權
的引伸波幅維持於２１﹒２％的水平；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅維持於２１﹒４％
的水平；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波幅維持於３０﹒２％的
水平；港交所（００３８８）的引伸波幅下降０﹒９個波幅點至３０﹒５％；騰訊
（００７００）的引伸波幅維持於３３﹒２％的水平；中石油（００８５７）的引伸波幅上升
０﹒３個波幅點至３２﹒５％；中海油（００８８３）的引伸波幅上升０﹒８個波幅點至
３０﹒５％；建行（００９３９）的引伸波幅上升０﹒８個波幅點至２２﹒３％；友邦
（０１２９９）的引伸波幅下降０﹒２個波幅點至２９﹒１％；工行（０１３９８）的引伸波幅
上升０﹒７個波幅點至２１﹒１％；平保（０２３１８）的引伸波幅下降０﹒４個波幅點至
２１﹒０％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降１﹒１個波幅點至２３﹒８％。
　　輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，阿里（０９９８８）的相關認購證及牛證合共錄
得約８７７１萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的
阿里認購證為行使價約３２１元至３４０元附近的中期價外條款，實際槓桿約６倍至７倍牛證方
面，資金留意收回價２５７元至２６２元之間的較貼價條款，收回距離約２％至４％，槓桿約
１９倍至３３倍。另外，小米（０１８１０）相關認購證及牛證期內錄得約６７８４萬元資金淨
流入部署，資金留意行使價２３元至２８元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約４倍；牛
證方面，資金留意收回價１９元至２０元之間的較貼價條款，收回距離約７％至９％，槓桿約８
倍至１１倍。
　　至於看淡資金流方面，期內騰訊的相關認沽證及熊證合共錄得約３８８４萬元資金淨流入部
署。騰訊認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約４４９元至４５３元附近的中期價外條款，
實際槓桿約７倍至８倍；熊證方面，資金主要留意收回價５４０元至５６４元附近的條款，收回
距離約２％至７％，槓桿約１１倍至２１倍。《法興證券上市產品銷售部主管　陳其志》
　
＊　筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

etnet財經.生活App精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話19/09/2020
【大國博弈】美國周日起禁止下載TikTok和WeChat應用程式
財經熱話18/09/2020
《股市一周》港股窄幅上落全周僅跌47點　科指升近3%跑贏
中國故事18/09/2020
《神州經脈》傳TikTok擬上市　台海局勢緊繃　滬指返三千三
財經熱話18/09/2020
《嚟緊炒Ｄ乜》維亞生物服務換股業務見成果　現價小注買入博破頂
生財有道18/09/2020
【自願醫保】嫌標準Plan唔夠保障? 呢d計劃覆蓋夠全面!
市場動向18/09/2020
品牌電商幕後功臣 寶尊電商藉創新能力與客戶締造共贏
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

新增「恒生科技指數」成份股

【立即下載】etnet App 連環賞 玩遊戲贏走總值70萬元獎賞！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>