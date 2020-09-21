《牛熊志選－陳其志》持續憧憬螞蟻金服上市，資金看好阿里

《牛熊志選》恆指過去一周先升後跌，暫仍未見大方向，在２４２００點附近站穩，短線繼

續維持２４２００點至２４８００點之間反覆上落的格局。恆指牛熊證資金流情況，截至上周四

（１７日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約１億港元資金淨流入，顯示有資金流入好倉，

恆指熊證則累計約１４９２萬港元資金淨流入，顯示有資金流入淡倉。街貨分布方面，截至上周

四，恆指牛證街貨主要在收回價２４０００點至２４２９９點之間，累計相當約４１２８張期指

合約；熊證街貨主要在收回價２５０００點至２５２９９點之間累計了相當約２４２２張期指合

約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅個別發展，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅維持於２１﹒２％的水平；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅維持於２１﹒４％

的水平；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波幅維持於３０﹒２％的

水平；港交所（００３８８）的引伸波幅下降０﹒９個波幅點至３０﹒５％；騰訊

（００７００）的引伸波幅維持於３３﹒２％的水平；中石油（００８５７）的引伸波幅上升

０﹒３個波幅點至３２﹒５％；中海油（００８８３）的引伸波幅上升０﹒８個波幅點至

３０﹒５％；建行（００９３９）的引伸波幅上升０﹒８個波幅點至２２﹒３％；友邦

（０１２９９）的引伸波幅下降０﹒２個波幅點至２９﹒１％；工行（０１３９８）的引伸波幅

上升０﹒７個波幅點至２１﹒１％；平保（０２３１８）的引伸波幅下降０﹒４個波幅點至

２１﹒０％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降１﹒１個波幅點至２３﹒８％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，阿里（０９９８８）的相關認購證及牛證合共錄

得約８７７１萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的

阿里認購證為行使價約３２１元至３４０元附近的中期價外條款，實際槓桿約６倍至７倍牛證方

面，資金留意收回價２５７元至２６２元之間的較貼價條款，收回距離約２％至４％，槓桿約

１９倍至３３倍。另外，小米（０１８１０）相關認購證及牛證期內錄得約６７８４萬元資金淨

流入部署，資金留意行使價２３元至２８元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約４倍；牛

證方面，資金留意收回價１９元至２０元之間的較貼價條款，收回距離約７％至９％，槓桿約８

倍至１１倍。

至於看淡資金流方面，期內騰訊的相關認沽證及熊證合共錄得約３８８４萬元資金淨流入部

署。騰訊認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約４４９元至４５３元附近的中期價外條款，

實際槓桿約７倍至８倍；熊證方面，資金主要留意收回價５４０元至５６４元附近的條款，收回

距離約２％至７％，槓桿約１１倍至２１倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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