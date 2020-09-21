《午市前瞻》匯控遭納入清單消息宜觀望，港股二萬四關支撐料較穩

《經濟通通訊社２１日專訊》亞洲股市今早普遍低落，台北加權指數跌２８點，首爾指數升

不足１點，港股今早表現高開低走，受匯控（００００５）股價影響，恆指早市盤中一度下挫

２８６點，低見２４１６９點，有傳中國將匯控列入《不可靠實體清單規定》；小米

（０１８１０）股價同樣下挫，野村將小米股價降至「中性」，股價再回近４％拖累恆指。最終

恆指中午收報２４２２３，跌２３２點或跌０﹒９５％，主板成交６５４﹒３９億元。國企指數

報９７４０，跌６２點或跌０﹒６４％。恆生科技指數報７２８１點，跌９０點或跌１﹒２３％

。

內地股市同樣回吐，上證綜合指數報３３２４，跌１３點或跌０﹒４１％，成交

１８９５﹒５５億元人民幣。深證成份指數報１３２１８，跌２６點或跌０﹒２０％，成交

３０８２﹒４５億元人民幣。

重磅股方面，香港交易所（００３８８）跌０﹒８６％，報３６９﹒４元；騰訊控股

（００７００）跌１﹒２４％，報５１８﹒５元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅

２﹒９９％；建設銀行（００９３９）跌０﹒１９％，報５﹒３１元；中國移動（００９４１）

跌０﹒５７％，報５２﹒１５元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒４４％，報７９﹒６５元。



＊傳內地嚴打博彩中介拖累賭股，手機股隨市回吐＊



有報道指出，內地積極打擊洗錢活動，導致不少澳門賭廳嚴重缺乏港元現金，有賭客因而無

法兌換籌碼。濠賭股今日跌幅顯著，銀河娛樂（０００２７）跌３﹒８１％，報５５﹒５５元；

新濠國際（００２００）跌３﹒３％，報１５﹒８２元。；澳博控股（００８８０）跌

１﹒１６％，報１０﹒２。；永利澳門（０１１２８）跌３﹒７％，報１３﹒０２元；金沙中國

（０１９２８）跌３﹒３２％，報３２﹒０５元；美高梅中國（０２２８２）跌３﹒５６％，報

１０﹒３元。

小米遭野村下調評級至「中性」，小米及一眾手機股隨市下挫，股價跌３﹒６３％，報

２１﹒２５元；瑞聲科技（０２０１８）報４４﹒２５元跌１﹒９９％；比亞迪電子

（００２８５）跌５﹒５１％，報３７﹒７５元；舜宇光學科技（０２３８２）升０﹒８１％，

報１２３﹒９元；丘鈦科技（０１４７８）升０﹒１１％，報９﹒４８元。

匯證發表研究報告指，於開發商長期以來一直依賴基於信貸的擴張策略，因此在部分地區仍

存在不確定性，內房股走勢榮辱互見，碧桂園（０２００７）升１﹒９１％，報９﹒５８元；中

海外（００６８８）升０﹒２５％，報２０﹒４元；華潤置地（０１１０９）升０﹒４２％，報

３６﹒２元；融創中國（０１９１８）跌１﹒１％，報３１﹒６元；中國恆大（０３３３３）升

０﹒１２％，報１６﹒５２元。



＊匯控四面受敵曾穿３０元，吉利回Ａ將於下周一首發上會＊



有傳中國將匯控列入《不可靠實體清單規定》，另有報道指匯豐銀行明知客戶進行龐氏騙局

，但仍容許騙徒轉帳，消息拖累會控股價曾穿３０元，跌２﹒９１％，報３０﹒０５元；其他銀

行一急跌，恆生銀行（０００１１）跌１﹒６８％，報１１７﹒４元，以現價計，該股暫連跌４

日，累計跌幅３﹒６９％；東亞銀行（０００２３）跌１﹒７２％，報１６﹒０２元；中銀香港

（０２３８８）跌１﹒１６％，報２１﹒３５元；渣打集團（０２８８８）跌２﹒６９％，報

３６﹒２元，以現價計，該股暫連跌７日，累計跌幅６﹒５８％。

據上交所上市委宣布，吉利汽車（００１７５）將於下周一（２８日）首發上會，審議公司

在上海科創板第二上市的申請。吉利升３％，報１６﹒４６元；其他車股則隨市回吐，比亞迪股

份（０１２１１）跌２﹒７１％，報１０７﹒５元；華晨中國（０１１１４）跌０﹒２８％，報

７﹒１元，；長城汽車（０２３３３）跌１﹒５４％，報１０﹒２２元，；廣汽集團

（０２２３８）跌１﹒２４％，報７﹒１４元；

上日內險受資金帶動而急張，連帶Ａ股樣受捧，今日內地Ａ股壽險板塊急回，本港內險股跟

隨，中國平安（０２３１８）跌０﹒７２％，報８３﹒１元；中國人壽（０２６２８）跌

１﹒４％，報１８﹒３元；中國太保（０２６０１）跌０﹒４３％，報２３﹒０５元；中國太平

（００９６６）跌３﹒７５％，報１２﹒３２元；中國財險（０２３２８）跌２﹒７４％，報

５﹒６７元。



＊李偉傑：短炒中信證券望１９﹒５元＊



近日港股走勢偏軟未見反彈，２４２００點似見支持。大中華投資策略研究學會副會長（港

股）李偉傑向《經濟通通訊社》表示，他預料大市於２４２００點仍未能夠穩守，而二萬四關為

下行區間底部，因此料該水平為較穩固的支持位。他指出，受累近期新股上市較活躍，市場資金

緊張，預計大市於今個星期會先向下行整固，其後或有機會再倒升至二萬五關。

對於中國商務部發布《不可靠實體清單規定》，市場憂慮匯控將較大機會被納入名單內，李

偉傑認為，相關消息只屬傳聞，因此現階段不需要過份擔憂。他指出，由於中美關係緊張，中方

是有較大機會於該清單納入外國企業以回應美方制裁行動，因此現時對清單消息宜先作觀望，同

時他亦不建議投資者現入市相關高風險博反彈。

美國電腦處理器生產商ＡＭＤ指獲得美國當局對華為供貨的許可證，為首間企業獲得向華為

供貨之許可。惟李偉傑對晶片業走勢仍不看好。他指出由於中美科技戰中，晶片股處於風眼，而

美方對中國晶片仍有戒心，料該板執面對困難較多，不宜於現時入手。他建議好友可於１１月美

國總統大選完結後，先觀望中美關係才作部署。

李偉傑認為，現時市場較重視公司併購消息，認為可作短線炒作。他看好中資券商板塊，當

中國聯證券（０１４５６）今日亦因併購國金證券（滬：６００１０９）的消息而炒高。他首推

中信證券（０６０３０），建議可現價買入，目標價為近８月高位１９﹒５元，止蝕價為近百天

線約１６﹒５元。（ｊｃ、ｕｌ）

