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即市新聞

21/09/2020 09:29

《股林淘金－林家亨》美結算完畢，港股迎反彈

　　《股林淘金》上周五（１８日）美國公布的領先指標微升１﹒２％，差於市場預期，美聯儲
局鮑威爾之前表示未來兩年難作加息之論調暗示了美國經濟未來短、中期不確定性增加，難有樂
觀表現。美股四重結算中整體指數下跌，道指以跌２４４點收市，納指下跌１１６點。
　　今早（２１日）９時０４分美股道指埸外期貨微升２０點，預計港股短期受美股下跌之影響
大致完成，上周五港股ＡＤＲ在美國仍跌百點，估計今日大市氣氛轉佳，可能先跌後回升，恆指
在２４３４０－２４４２０點附近有不錯支持，今天在此水平附近入貨有不錯值博率，假若大市
值╱新經濟之藍籌股仍有下跌，不妨可以趁低吸納，作短中線持有。
　　騰訊（００７００）、阿里巴巴（０９９８８）在美股有下跌，可於開市後趁跌吸納。其他
手機設備股，汽車股，電能汽車股等等，也可趁跌吸納，內險股、中資龍頭內房股、九毛九
（０９９２２）等，也可趁跌博短線反彈！宜設止蝕８％。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長
、國農證券董事總經理　林家亨》
　
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