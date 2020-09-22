《日出而作》納指微跌、道指收復近半失地，匯控ＡＤＲ穿２９港元

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２７１４７．７０ 跌 ５０９．７２點╱１．８４％

標普５００ ３２８１．０６ 跌 ３８．４１點╱１．１６％

納斯達克 １０７７８．８０ 跌 １４．４８點╱０．１３％

倫敦富時１００ ５８０４．２９ 跌 ２０２．７６點╱３．３８％

法蘭克福ＤＡＸ １２５４２．４４ 跌 ５７３．８１點╱４．３７％

巴黎ＣＡＣ４０ ４７９２．０４ 跌 １８６．１４點╱３．７４％



﹡香港時間７：３１ａｍ美元兌日圓１０４．６９，歐元兌美元１．１７６６



《最新資訊》﹡匯隆控股（０８０２１）擬收購寧波乾達泓鑫集團部分註冊資本

﹡東軟教育錄１６６億元孖展，超購近１５９倍

﹡樂享互享超購近１６３２倍，一手中籤率１０％

﹡傳思科將被列入中國不可靠實體黑名單

﹡解放軍以ＭＶ言志假如戰爭爆發將義無反顧上戰場

﹡集友１年定存息，加至１﹒０２厘

﹡金管再沽逾２１億港元，全日近１６９億今年單日最多

﹡憂慮歐美重新實施封鎖，道指挫５０９點，納指微跌

﹡新冠肺炎病例急增，美國大選不確定性增加，美元跳升

﹡捷心隆（０２１１５）今起招股，入場費約４０４０元

﹡華住集團在港掛牌遭沽空機構狙擊，指控謊報利潤

﹡溫彬防資金空轉套利或流入樓市，ＬＰＲ不變符預期

﹡美國商務部挑戰聯邦法院決定，就微信禁令提出異議

﹡胡錫進北京不會批准ＴｉｋＴｏｋ交易，因危害國安

﹡特朗普如中國仍有ＴｉｋＴｏｋ控制權，將拒絕交易

﹡習近平維護聯合國體系任何國家都無權包攬國際事務

﹡恆和集團（００５１３）料全年度轉盈為虧

﹡景順料選舉結果爭議初期，會打壓美元和風險資產

﹡傳英特爾已獲向華為供貨許可

﹡江山控股（００２９５）沽發電項目，料蝕不逾１﹒４５億人幣

﹡金斯瑞（０１５４８）遭海關檢查及董事長監視居住，今早復牌

﹡倩碧控股（０８３６７）終止配售新股

﹡海普瑞（０９９８９）獲ＦＤＡ批依諾肝素鈉注射液供應商

﹡康哲藥業（００８６７）獲ｍｅｄａｃ大中華區治療產品獨家權

﹡傳捲入美調查，匯控２０１２年起已改革，提升打擊金融犯罪能力

﹡匯控倫敦股價急挫逾半成，ＡＤＲ折合港元穿２９元較港股低逾１％

﹡瑋俊生科（００６６０）發換股債，籌６７００萬元還債

﹡廣州基金（０１３６７）擬購供應鏈管理公司控股權

﹡歐康維視治過敏性結膜炎眼癢藥獲國家藥監局批准三期臨床研究

﹡蓮和醫療（００９２８）斥４６５０萬組互聯網醫療合營，佔６０％股權



《國企紅籌》﹡馬鋼（００３２３）１﹒６億人幣售煤焦油業務

﹡中遠海運（００５１７）斥１８３９萬購海南省油庫



《中國要聞》﹡內地公布９月第二批國產遊戲版號，騰訊網易在列

﹡天山生物等股價異常波動，中證監立案調查異常交易

