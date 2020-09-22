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即市新聞

22/09/2020 09:30

《異動股》金斯瑞復牌勁瀉逾２２％，遭海關檢查董事長被監視居住

　　《經濟通通訊社２２日專訊》金斯瑞生物科技（０１５４８）涉違返進出口規定，而董事長
章方良則處「監視居住」狀態，股價今日復牌，開市勁瀉２２﹒１９％，報１０﹒８元；成交約
１７５萬股，涉資１８９４萬元。
　　金斯瑞生物公布，獲悉於本月１７日內地海關緝私部門檢查其位於南京和鎮江的公司辦公地
點，涉嫌違反內地法律關於進出口的規定，而在調查中，董事長兼非執行董事兼控股股東之一章
方良正處於在內地「監視居住」狀態，而名其他員工被拘留訊問。

　　表列其他醫療相關股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金斯瑞生　　　（０１５４８）　　１０﹒８０元　跌２２﹒１９％
　　康希諾生物　Ｂ（０６１８５）　１５３﹒３０元　跌　８﹒８０％
　　諾誠健華－Ｂ　（０９９６９）　　１１﹒０２元　跌　２﹒１３％
　　阿里健康　　　（００２４１）　　１８﹒５６元　跌　１﹒４９％
　　微創醫療　　　（００８５３）　　３１﹒８０元　跌　１﹒２４％

　　中國生物製藥　（０１１７７）　　　８﹒７０元　跌　１﹒０２％
　　東陽光藥　　　（０１５５８）　　１１﹒００元　跌　０﹒９０％
　　麗珠醫藥　　　（０１５１３）　　３４﹒６０元　跌　０﹒８６％
　　康哲藥業　　　（００８６７）　　　８﹒９８元　跌　０﹒７７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｋｌ）

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