《異動股》金斯瑞復牌勁瀉逾２２％，遭海關檢查董事長被監視居住

《經濟通通訊社２２日專訊》金斯瑞生物科技（０１５４８）涉違返進出口規定，而董事長

章方良則處「監視居住」狀態，股價今日復牌，開市勁瀉２２﹒１９％，報１０﹒８元；成交約

１７５萬股，涉資１８９４萬元。

金斯瑞生物公布，獲悉於本月１７日內地海關緝私部門檢查其位於南京和鎮江的公司辦公地

點，涉嫌違反內地法律關於進出口的規定，而在調查中，董事長兼非執行董事兼控股股東之一章

方良正處於在內地「監視居住」狀態，而名其他員工被拘留訊問。



表列其他醫療相關股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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金斯瑞生 （０１５４８） １０﹒８０元 跌２２﹒１９％

康希諾生物 Ｂ（０６１８５） １５３﹒３０元 跌 ８﹒８０％

諾誠健華－Ｂ （０９９６９） １１﹒０２元 跌 ２﹒１３％

阿里健康 （００２４１） １８﹒５６元 跌 １﹒４９％

微創醫療 （００８５３） ３１﹒８０元 跌 １﹒２４％



中國生物製藥 （０１１７７） ８﹒７０元 跌 １﹒０２％

東陽光藥 （０１５５８） １１﹒００元 跌 ０﹒９０％

麗珠醫藥 （０１５１３） ３４﹒６０元 跌 ０﹒８６％

康哲藥業 （００８６７） ８﹒９８元 跌 ０﹒７７％

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（ｋｌ）

